Premio Igersitalia 2021: i vincitori della comunità di Instagram

Il Premio Fotografico Nazionale Igersitalia 2021 è stato vinto da Giulia Grandinetti. Patrocinato dal MiC – Ministero della Cultura e da Roma Capitale e arrivato alla nona edizione, il riconoscimento è promosso da Igersitalia, la più importante e innovativa community italiana di content creators, per premiare le eccellenze del nostro territorio e la libertà espressiva dei partecipanti nella produzione di contenuti multimediali.

La studentessa di sociologia di 22 anni, appassionata di fotografia, è stata insignita del titolo “Igers dell’anno 2021” con un’immagine in gara nella categoria “Ritratto”: un nudo femminile, di spalle, con la schiena incurvata disegnata dalla luce e le costole a vista, dalle linee morbide e sinuose alla Matisse. La bellezza di questo scatto sta nella fragilità di un corpo vulnerabile, metaforicamente fagocitato dai social media in cui tutti siamo vittime e carnefici di voyeurismi mediatici e nell’uso pittorico della luce.

Lo statuto fluido dell’immagine

Un secolo fa, nel 1928, il poeta Paul Valery disse: «Nel futuro le immagini ci arriveranno a casa, come l’acqua corrente dai rubinetti». Con i social media, il flusso di immagini che ci arriva fin dentro casa è pari all’acqua, all’energia elettrica e al gas. Il fine non è la loro riproducibilità ma la trasmissibilità: tutte le immagini si dimenticano ma alcune, oltre a comunicare informazioni sul nostro tempo, si distinguono per qualità estetica e poetica, come rivela lo scatto vincitore di Grandinetti, intorno al tema classico dell’arte di tutti i tempi, il corpo che mette a nudo l’essenza femminile della sua vulnerabilità

IgersItalia da anni valorizza il patrimonio del nostro Bel Paese attraverso Instagram, il Social Network visuale che conta oltre un miliardo di utenti in tutto il mondo – di cui 19 milioni in Italia -, diventato estensione del nostro vissuto quotidiano e che trasforma in visual storytelling o still life la banalità del reale, rendendo pubblico il privato. L’ambito premio promosso da Igersitalia da anni valorizza la creatività sui social media, attraverso immagini di qualità realizzate da fotografi amatori, professionisti e content creator, offrendo ai migliori una opportunità di cimentarsi in un progetto ambizioso seppure in piena libertà.

Premio Igersitalia 2021: i vincitori delle categorie in gara

Il Premio Igersitalia, sostenuto dai partner Lonely Planet Italia, Valigeria Roncato e GoCamera, quest’anno ha incluso una nuova categoria di partecipazione, la Drone Photography, nonché la menzione speciale #RaccontandoRoma. Oltre a Giulia Grandinetti, gli altri vincitori sono: Davide Bergamini, “Travel Photography”; Pier Luigi Aldinucci, “Paesaggio Italiano”; Yarid Bandilli, “Bianco e nero”; Raffaella De Luise, “Street Photography”; Alessio Rossi, “Drone Photography”; Alessandra Favaro, “Food Photography”. Menzione speciale #RaccontandoRoma a Davide Bergamini. Infine Giacomo Martelli ha vinto nella categoria “Progetto a lungo termine”. I vincitori di ciascuna delle nove categorie in gara, oltre al Premio Nazionale MMXX, avranno la possibilità di esporre le proprie fotografie presso la Biennale di Venezia Modigliani Opera Vision, mentre l’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha concesso due borse di studio per il proprio corso professionale in “ Soft Skills”.