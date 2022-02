Prima, donna. Margaret Bourke-White in mostra a Roma

Fino al 30 aprile 2022 il Museo di Roma in Trastevere ospita una retrospettiva dedicata a Margaret Bourke-White (New York, 14 giugno 1904 – Stamford, 27 agosto 1971), una tra le figure più rappresentative ed emblematiche del fotogiornalismo.

Oltre 100 immagini, provenienti dall’archivio Life di New York, divise in 11 gruppi

tematici in una visione cronologica, rintracciano il filo del percorso esistenziale di

Margaret Bourke-White e mostrano la sua capacità visionaria e insieme narrativa, in grado

di comporre vere e proprie “storie” fotografiche: dalle prime immagini dedicate al mondo dell’industria e ai progetti corporate, fino ai grandi reportage per le testate più importanti come Fortune e Life. Dalle cronache visive del secondo conflitto mondiale, ai celebri ritratti di Stalin prima e poi di Gandhi (conosciuto durante il reportage sulla nascita della nuova India e ritratto poco prima della sua morte). Dal Sud Africa dell’apartheid, all’America dei conflitti razziali fino al brivido delle visioni aeree del continente americano. Il percorso termina con una sezione che documenta la sua ultima, strenua lotta, quella contro il morbo di Parkinson di cui Bourke-White manifesta i primi sintomi nel 1952 e contro cui combatterà con determinazione. In questo caso, è lei il soggetto del reportage, realizzato dal collega Alfred Eisenstaedt che ne testimonia la forza, la determinazione ma anche la fragilità.

L’esposizione, a cura di Alessandra Mauro, è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza

Capitolina ai Beni Culturali ed è organizzata da Contrasto e Zètema Progetto Cultura, in

collaborazione con Life Picture Collection, detentrice dell’archivio storico di LIFE. Catalogo

edito da Contrasto. Una straordinaria retrospettiva, quindi, per ricordare un’importante fotografa, una grande donna, la sua visione e la sua vita controcorrente.

In occasione della proroga sono previste cinque visite guidate della curatrice, appuntamenti speciali per scoprire e approfondire di volta in volta diversi aspetti della vita e del lavoro della fotografa americana.

Margaret Bourke–White e la documentazione sociale – mercoledì 2 marzo alle 18.00;

Margaret Bourke–White e l’apertura dei Campi – mercoledì 16 marzo alle 18.00;

Margaret Bourke–White e la campagna d’Italia – mercoledì 6 aprile alle 18.00;

Margaret Bourke–White in Asia – mercoledì 13 aprile alle 18.00;

Margaret Bourke–White a colori – mercoledì 27 aprile alle 18.00.

