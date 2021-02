Uninhabited: le ghost towns del mondo, nelle fotografie di James Kerwin

James Kerwin ha presentato uninhabited, il suo nuovo progetto, attualmente ancora in corso, in cui sono raccolti scatti sensazionali, presi da ghost towns abbandonate in giro per tutto il mondo. L’intenzione del fotografo inglese, tra gli esponenti più attivi del movimento conosciuto come urban exploration, particolarmente diffuso sui social network, è quella di documentare alcuni dei luoghi abbandonati più affascinanti e remoti.

Attraverso gli scatti di Kerwin, veniamo trasportati verso gli Emirati Arabi fino alla Namibia, in abitazioni ormai dimenticate e conquistate dalla sabbia. Il viaggio del fotografo inizia nel febbraio 2019, con la sua prima tappa a Kolmanskop, Namibia, continuando poi verso Madam, negli Emirati Arabi Uniti, in cerca dei colori e toni che solo un villaggio abbandonato e investito dalle sabbie può regalare alla fotocamera. Il suo – e il nostro – viaggio prosegue verso altre città fantasma in Turchia, Ucraina e Sud-Est asiatico.

Tutte le fotografie sono disponibili su sito di James Kerwin, alcune di queste sono acquistabili in edizione limitata.

Uninhabited, di James Kerwin: la fotogallery