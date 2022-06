Spazio liquido su cui transitano vite e storie, il mare è da sempre luogo di scambi e crocevia di culture. Insieme alle merci e alle persone su di esso viaggiano idee, progetti e buone pratiche. Dal mare, anzi da un mare, l’Adriatico, e dai Paesi che su di esso affacciano, nasce “Dal Mare Comics Festival”, manifestazione dedicata al fumetto e diffusa a sud-est, tra Italia, Grecia e Albania, nuovo progetto promosso dal Polo biblio-museale di Puglia. Vincitore dell’avviso pubblico “Promozione fumetto 2021” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, il festival include autori, storie, mostre, momenti di dialogo e una pluralità di voci e partner internazionali in una progettualità ampia e coinvolgente in grado di (ri)unire, nel segno della creatività, il Salento alle opposte sponde dell’Adriatico, l’Italia ai paesi transfrontalieri.

La prima tappa di Dal Mare Comics Festival si svolgerà a Lecce, presso il Convitto Palmieri, il 24 e il 25 giugno. Due giorni intensi, densi di momenti di incontro con gli autori, talk all’aperto, firma copie, workshop di autoproduzione, tavole rotonde con editori e librai, live painting. Molte le attività dedicate specificatamente ai bambini, ai ragazzi e agli studenti universitari, altrettante quelle aperte a tutti, sempre con ingresso gratuito ma con preventiva prenotazione.

Il tutto mentre sul perimetro esterno del Museo Castromediano sarà possibile ammirare una mostra dedicata a sei fumettisti contemporanei di fama internazionale: Gianluca Costantini, Marco Paschetta, Roberta Muci (aka Jo1), Thomas Gilbert, Shpend Bengu e Elena Gogou. Una formula open air pensata dal Castromediano in periodo pandemico per rendere fruibili contenuti culturali direttamente sulla strada: un “affaccio sulla città” sostenibile e condiviso. In mostra 18 opere pensate appositamente per il percorso espositivo, che avranno come tema il mare. Ogni artista, infatti, interpreterà, secondo la propria visione, il mare come paradigma di connessione tra diverse culture e civiltà.

Dal Mare Comics Festival è un evento che si contraddistingue per un approccio multimediale e interculturale attraverso il quale raccontare l’arte del fumetto e le sue molteplici articolazioni contemporanee. Il programma completo è consultabile su dalmarefestival.it e sulla pagina Facebook del Museo Castromediano. A breve saranno resi noti anche i programmi che riguarderanno l’Albania e la Grecia. Il festival è promosso dal Polo biblio-museale di Puglia in collaborazione con LedA, Diabolo Edizioni, Picturebook Fest.