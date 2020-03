È uscito il libro eco-friendly su Georgia O’Keeffe, illustrato da Alice Wietzel

La natura, i fiori e la donna sono i protagonisti delle creazioni di Alice Wietzel, giovane grafica che ha coronato la passione per questi temi dedicando una graphic novel per bambini a una delle artiste americane più incisive dell’ultimo secolo: chi meglio di lei poteva riuscire a omaggiare la celebre Georgia O’Keeffe, famosa per le sue monumentali tele dai soggetti floreali?

Alice Wietzel vive e lavora a Parigi dove ha frequentato l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs. Figura promettente del mondo della grafica, ha già lavorato per Gucci, Nike, Hachette, Refinery 29, Desigual. Le figure realizzate dall’illustratrice sono immagini di donne, sensuali, dolci, accattivanti, languide, pop, spesso accompagnate da elementi naturali come frutta, conchiglie e fiori.

Calle, rose, orchidee e tante altre specie, con Alice, non sono solo pattern decorativi ma simboli in grado di incrementare il valore della sensualità del corpo della donna. Linee sinuose e colori pastello disegnano fisici di ogni taglia: morbidi, asciutti, formosi, senza prediligere stereotipi. La devozione alla natura è espressa anche dalle tecniche da lei utilizzate. Weitzel si definisce infatti «eco-femminista» poiché le sue Riso Prints sono realizzate con tecniche e materiali ecologici: inchiostri a base di olio di soia e matrici fatte con foglie di banano.

Portrait of an artist: Georgia O’Keeffe è il titolo di questo ultimo lavoro di Weitzel, realizzato per Quarto Kids insieme all’autrice Lucy Brownridge. L’interesse è quello di far conoscere anche ai giovani l’affascinante vita di O’Keeffe. La storia racconta le umili origini della madre del modernismo americano: dai primi anni vissuti in fattoria, il successivo tentativo di emanciparsi nella scena artistica newyorkese, fino al periodo trascorso nel deserto del New Mexico. L’interesse è quello di rivelare, attraverso il racconto biografico, come la vita abbia influito sullo sviluppo creativo dell’artista plasmando lo stile dei suoi capolavori.

La scelta di questa casa editrice non è un caso, anche Quarto Kids si impegna a perseguire un obiettivo ecologico. Per celebrare il 50mo anniversario della Giornata della Terra, ha lanciato la campagna Read and Go Green in cui propone la lettura di libri selezionati sia per bambini che adulti a carattere ecologico. Wietzel si ritiene soddisfatta di questo suo ultimo lavoro su O’Keeffe che è possibile acquistare dal sito solo per spedizioni in America mentre per l’Europa si trova in vendita su Amazon inglese o francese.

In occasione del mese dedicato alla donna, l’uscita di questo libro dimostra la grande valorizzazione del lavoro di una promessa nel campo dell’illustrazione e si rivela anche una buona opportunità per conoscere la storia di un’artista, spesso messa in ombra da altri personaggi popolari.