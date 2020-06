Proseguendo nel progetto avviato nello scorso mese di maggio, con l’obiettivo di espandere il concetto di creatività al di là dell’impedimento fisico derivante dalla quarantena, RUFA ha programmato una seconda ondata di live talk che coinvolgono i canali di comunicazione online dell’Accademia e, soprattutto, il profilo Instagram, mettendo a confronto i personaggi dell’art system nazionale. Dopo ZeroCalcare, il prossimo 12 giugno, alle 15, su Instagram, sarà Mirka Andolfo la protagonista di questo ciclo di incontri, aperti ovviamente a tutti e pianificati con il duplice obiettivo di far conoscere la RUFA – Experience in rapporto a coloro che hanno trasformato la contemporaneità in ragione di vita.

La biografia di Mirka Andolfo

Illustratrice e scrittrice di origine napoletana, Mirka Andolfo è considerata una delle autrici italiane più complete ed eclettiche in campo internazionale. La sua nuova serie Mercy sarà pubblicata quasi in simultanea in Italia (Panini Comics), Francia (Éditions Glénat) e Stati Uniti (Image Comics).

La sua ControNatura (Panini Comics) è una delle serie italiane di maggior successo degli ultimi anni: pubblicata negli Stati Uniti da Image Comics con il titolo di Unnatural, è campione di vendite con al suo attivo già svariate ristampe. Quella a stelle e strisce si affianca alle versioni spagnola, francese, tedesca, polacca, messicana, ceca, bulgara e, prossimamente, brasiliana.

Andolfo collabora con DC Comics dal 2015, avendo prestato la sua matita per testate come Wonder Woman, Harley Quinn, Catwoman, Bombshells, Teen Titans, Green Arrow, R.W.B.Y. e Hex Wives. Per le Éditions Glénat crea graficamente, su testi di Sylvain Runberg, la nuova serie Les Chroniques d’Under York, in Italia per i tipi di Panini Comics. Scrive storie per BOOM! Studios, The Amazing World of Gumball, e ha illustrato due numeri della pluripremiata serie Ms. Marvel, per Marvel Comics.

Come disegnatrice ha firmato fumetti per Dynamite e Aspen, nonché alcune storie brevi per Vertigo, DC Young Animal, DC Comics, Marvel Comics, Valiant, Zenescope. Per Sergio Bonelli Editore ha disegnato, nel 2015, una storia apparsa su Dylan Dog Color Fest. Come colorista ha lavorato su copertine e fumetti quali Geronimo Stilton, Adventure Time, Ice Age, Peanuts e altre serie e volumi pubblicati in tutto il mondo. Durante la sua collaborazione con Topolino ha colorato a numerose copertine, tra cui quella storica del numero 3000, lavorando con autori del calibro di Giorgio Cavazzano, Corrado Mastantuono e Fabio Celoni.

Il tema sul quale si concentrerà Mirka Andolfo in occasione del live talk Rufa è “America! Alla conquista degli States”. La chiacchierata infatti intende ripercorrere il percorso dell’autrice negli Stati Uniti, focalizzandosi non tanto sul lavoro per Marvel/DC quanto sul suo percorso da autrice completa, in grado di portare i suoi personaggi oltreoceano (Unnatural, Mercy). Un caso unico nel panorama fumettistico italiano.