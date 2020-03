LA.BANANA a porte aperte: l’artzine invita altri artisti, contro la quarantena

LA.BANANA è un progetto nato all’inizio di quest’anno da un’idea di Dario Molinaro e Leo Ragno. L’idea iniziale era quella di realizzare una artzine di soli disegni, senza alcun legame apparente tra loro. Esprimersi, quindi, con un linguaggio, quello del disegno, da sempre utilizzato ma che non ha molto spazio all’interno del panorama artistico contemporaneo. Il numero zero ha visto la luce in occasione di Artefiera a Bologna, dove 100 copie numerate e firmate, dal titolo È solo la fine del tempo, sono state distribuite gratuitamente a galleristi e visitatori riscuotendo consensi e attenzione.

Da allora le cose sono cambiate e, dopo il numero speciale Tutto chiuso, uscito in edizione esclusivamente digitale, a inizio marzo 2020 l’intenzione e le esigenze sono cambiate. Con questo numero de LA.BANANA il progetto prova a crescere, concretizzando un’emergenza espressiva che si sta facendo strada in queste inquietanti ore. Da oggi e fino a quando questo periodo di #iorestoacasa non sarà terminato, l’obiettivo è quello di raccogliere i disegni degli artisti contemporanei che accetteranno l’invito.

Gli artisti coinvolti saranno chiamati a realizzare un disegno in formato A4 senza alcun tema specifico e in totale libertà. L’idea è quella di catturare l’attimo come se i disegni fossero dei fermo immagine emotivi di questi sciagurati giorni, nel tentativo di diffondere questo linguaggio come segno artistico immediato per parlare al mondo delle emergenze attuali. LA.BANANA diventa così A.PORTE.APERTE! e al temine del progetto sarà realizzata una mostra con i disegni pubblicati. Nel prossimo numero i due ideatori ci anticipano che (oltre a loro stessi) saranno ospiti gli artisti Adriano Annino, Silvia Argiolas, Raffaele Fiorella, Simone Geraci e Giuliano Sale.

Prima o poi questa quarantena finirà e LA.BANANA tonerà a essere stampata e distribuita nel corso dei principali eventi del mondo dell’arte contemporanea. Per il momento, è tutto aperto! Buona visione.