1-54 Contemporary African Art Fair: in arrivo a Londra l’edizione 2023

1-54 Contemporary African Art Fair ritorna alla Somerset House per l’undicesimo anno consecutivo, dal 12 al 15 ottobre 2023. Nata a Londra nel 2013, la fiera di arte contemporanea africana si tiene ogni anno in diverse città, tra cui New York, Marrakech e (naturalmente) Londra. Quest’anno vedrà la partecipazione di oltre 60 espositori internazionali, un terzo dei quali provenienti dal continente africano. Quello raggiunto da questa edizione è il maggior numero di ospiti fino ad oggi. Presenti anche 14 nuove gallerie. 1-54 espone le opere di oltre 170 artisti, una selezione di lavori che spaziano attraverso una vasta gamma di materiali e tecniche, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’installazione.

Le prime anticipazioni: le opere di Amine El Gotaibi e Zanele Muholi

L’artista marocchino Amine El Gotaibi presenta la sua opera Illuminate the Light. Il lavoro, uno dei più ambiziosi della sua carriera, frutto della collaborazione con MCC Gallery di Marrakech, è stato commissionato all’artista per essere installato nella Edmond J. Safra Fountain Court, magnifico piazzale circondato da ogni lato da palazzi in stile squisitamente vittoriano, immerso nel cuore di Londra, a due passi dallo Strand. El Gotaibi espone 12 sculture autonome, simili a semi di melograno riproposti in diverse forme e colori per rappresentare l’abbondanza e l’incredibile diversità che da sempre caratterizzano il continente africano. Con questi lavori l’artista cerca di combattere i facili stereotipi e pregiudizi della società occidentale contemporanea nei confronti della sua terra. Verso sera le sculture iniziano a brillare di luce propria, trasformandosi in installazioni luminose; il messaggio che l’artista vuole veicolare attraverso l’opera è «dall’oscurità emergerà la luce».

Zanele Muholi, artista e attivista per i diritti delle minoranze di genere, è tra gli ospiti fissi della fiera. Negli anni precedenti l’artista ha portato da 1-54 la serie di scatti Somnyama Ngonyama (Hail the Dark Lioness), letteralmente Ave Leonessa Nera, esposte anche al MUDEC di Milano nella retrospettiva Mhuoli. A Visual Activist dal 31 marzo al 30 luglio 2023. Questa serie di fotografie in bianco e nero rappresenta l’artista in una serie di pose e abbigliamenti diversi ed esplora le tematiche care alla sua poetica, una riflessione sulle questioni universali di genere, razza, sessualità ed identità.

Non solo gallerie: 1-54, tra panel e partnership

Come racconta al The New York Times la direttrice e fondatrice Touria El Glaoui, c’è anche una componente educativa all’interno della fiera: 1-54 Forum, una piattaforma per dibattiti intellettuali e artistic panels. «Quando ho iniziato il progetto c’era qualcosa di molto più importante che stava accadendo – per molti degli artisti selezionati era la prima pubblicazione, la prima volta che entravano a far parte del mainstream, la prima volta che vendevano in una fiera d’arte internazionale. Era una piattaforma educativa, non solo una piattaforma commerciale», ricorda nell’intervista.

Anche quest’anno, il quarto consecutivo, 1-54 continua la sua partnership con Christie’s grazie alla quale nel tempo ha acquistato sempre più visibilità permettendo agli espositori e gli artisti presenti di affacciarsi sul florido panorama internazionale, abbracciando una più vasta gamma di prospettive. La collaborazione con la casa d’aste quest’anno prevede anche un nuovo programma di mostre pop-up esposte nei loro spazi londinesi, dal 9 al 14 ottobre. Inoltre grazie all’amicizia di lunga data con Artsy sarà possibile esplorare la fiera comodamente da casa grazie alla raccolta di tutti i lavori presentati dal 12 al 29 ottobre su artsy.net/1-54.