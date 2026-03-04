A Milano, l’asta di Kruso Art che intercetta collezionisti consolidati e nuove generazioni

119 lotti eterogenei, tra opere iconiche e opportunità d’ingresso. Un catalogo che attraversa il Novecento storico, le neoavanguardie, la contemporaneità internazionale. C’è tutto, e tutto insieme, nell’asta U-3 Under 3K Euros & Arte Moderna e Contemporanea diKruso Art: le opere sotto i 3000 euro della sezione U-3, e poi i grandi maestri del secolo passato e del presente, in un unico dialogo, in vendita il 6 marzo. Eccoli in anteprima, alla vigilia dell’esito finale.

Si parte da Volume (1960) di Dadamaino, il top lot (lotto 27, stima € 20.000-30.000), opera emblematica della serie che ha ridefinito il concetto stesso di superficie pittorica nel secondo dopoguerra, oggi al centro di una rinnovata attenzione museale e critica. Accanto a lei, Mario Schifano con Indicazione (1988) (lotto 96, stima € 12.000-15.000), testimonianza della stagione matura dell’artista, e due ulteriori lavori su carta, Indicazione (lotto 106, stima € 2.000-3.000) e Indicazione (lotto 107, stima € 2.000-3.000), che rispondono al crescente interesse per opere dell’artista certificate, ma in versione accessibile.

Non mancano i grandi nomi internazionali, come la scultura Hand Searching di Yoshitomo Nara (lotto 99, stima € 18.000-22.000), o ancora l’opera senza titolo del 2004 di Arman (lotto 110, stima € 15.000-20.000), emblematica chitarra in bronzo che trasfigura l’oggetto quotidiano in reliquia contemporanea, in compagnia con Roy Lichtenstein, presente con Bicentennial print (lotto 118, stima € 10.000-15.000) e i Flowers Andy Warhol (Black and white) (lotto 117, stima € 3.500-5.000). Si aggiungono due incisioni dalla cartella Flora Dalinae di Salvador Dalí – Pisum Sensuale (Cobea, Les Levres, Lips) (lotto 115, stima € 800-1.200) e Anacardium Recordans (Vegonia, Le Coeur) (lotto 116, stima € 800-1.200) – insieme a Le buste de Mao (lotto 83, stima € 150-250), a testimonianza della perdurante attenzione del mercato per la grafica surrealista certificata.

Interessante la parentesi sulle radici dell’astrazione, con la presenza di Wassily Kandinsky e la sua Zweite Radierung fur die Editions Cahiers d’Art (1932) (lotto 29, stima € 2.500-3.500), figura cardine del modernismo europeo, e di Le Corbusier, presente con tre litografie dal portfolio Petite Confidences-Couchee… (lotto 30, stima € 500-800), Deux musiciennes (lotto 31, stima € 500-800) e …apparue devant la porte (lotto 32, stima € 500-800) – oggi oggetto di rinnovato interesse interdisciplinare tra arte e architettura. Il dialogo tra storicità e modernità si estende al Futurismo con Giacomo Balla e le monumentali (197×80 cm cad.) Farfalle in movimento e fiori futuristi (Balfiore) (1924-1925) (lotto 95, stima € 3.000-4.000), e alla stagione dei décollage con Mimmo Rotella e La veglia delle aquile (lotto 103, stima € 250-350), ponte tra sperimentazione e cultura mediatica.

A proposito di opere accessibili, che intercettano collezionisti giovani e neofiti: da Kruso Art anche i lavori di Sandro Chia, con un monotipo senza titolo (lotto 109, stima € 3.000-4.000) e una litografia (lotto 108, stima € 400-500), espressione di quella energia lirica e figurativa che continua a trovare riscontro nel mercato secondario. Appuntamento a Milano.