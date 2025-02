All’asta i libri antichi de Il Ponte, con una preview speciale a Parigi

Tornano puntuali, a inizio anno, i libri magnifici de Il Ponte Casa d’Aste. Ovviamente in vendita, ovviamente rarissimi. Ovviamente eterogenei, destinati a ogni sorta di collezionista, tante quante sono le categorie rappresentate dai lotti in catalogo. Adesso, un nuovo appuntamento da segnare in agenda: la prossima asta del dipartimento guidato da Stefania Pandakovic sarà il 25 e 26 febbraio; anticipata da una preview in esclusiva a Parigi il 13 febbraio e dalla tradizionale esposizione pre-incanto a Palazzo Crivelli, a Milano, dal 20 al 22 febbraio. «Questa iniziativa segna l’inizio di una nuova serie di appuntamenti pensati per creare un dialogo sempre più profondo tra il collezionismo italiano e quello internazionale», spiega una nota della maison, che lo scorso anno veniva acquisita dal gruppo francese Millon. «È un’occasione preziosa per ampliare gli orizzonti del mercato, valorizzare il nostro patrimonio di opere e favorire uno scambio culturale sempre più intenso».

Sguardo in anteprima ai top lot della selezione, a partire dalla punta di diamante selezionata per l’esposizione di Parigi: si tratta delle Fables Choisies di Jean de La Fontaine, un esemplare proposto in una prima edizione con legatura coeva del 1668 ed eleganti vignette di François Chauveau. «Una delle più celebri e raffinate espressioni della letteratura del XVII secolo», la definisce la casa d’aste, «dedicata da La Fontaine al figlio maggiore di Luigi XIV, un capolavoro senza tempo che lo consacra uno dei più grandi autori del classicismo francese». Il prezzo, per questo lotto d’eccezione: € 7.000 – 10.000.

Sempre in tema di esemplari rari, si passa ai libri d’artista. Come il LITO-LATTA di Tullio d’Albisola, un’opera che racchiude l’essenza del futurismo attraverso le audaci illustrazioni di Bruno Munari, la legatura editoriale con dorso in cilindro di latta, simbolo di un elogio all’industria, e i testi impreziositi dalla presentazione di Filippo Tommaso Marinetti. Stima: € 18.000 – 25.000. In buona compagnia, a proposito di grandi nomi dell’arte, con Apocalissi e sedici traduzioni di Lucio Fontana e Giuseppe Ungaretti, edita nel 1965 in soli 150 esemplari numerati: un dialogo intenso tra parola e segno, avvalorato da due Concetti Spaziali firmati dai due visionari del Novecento. Il pronostico pre-vendita, qui, è di € 4.000 – 6.000.

Preziose poi le vedute veneziane settecentesche in catalogo, tra cui la pubblicazione di Antonio Visentini, realizzata nel 1742 per celebrare e promuovere l’opera di Canaletto a livello internazionale. Può passare di mano per € 7.000 – 10.000. Mentre la natura, fonte di inesauribile ispirazione, è la protagonista della monumentale Historiae naturalis di Ulisse Aldrovandi, opera realizzata tra il 1599 e il 1668 in 13 magnifici volumi illustrati da Jacopo Ligozzi. Stima € 22.000 – 28.000. Appuntamento doppio, a Milano e a Parigi.