All’asta i maestri dell’illustrazione, da Milo Manara a Zerocalcare

Quasi 150 lotti tra tavole, disegni, illustrazioni del fumetto italiano e internazionale, ma anche riproduzioni in scala di eroi da collezione. È in arrivo Comic Art & Legendary Heroes – Collectibles figures e Movie Props, la prima asta dell’anno di Art-Rite, porta con sé grandi nomi come Charles M. Schulz, Milo Manara e Zerocalcare. Le coordinate: Milano, Palazzo Largo Augusto, 15 marzo 2023. Sguardo ai suoi esemplari d’eccezione.

Si parte da Charles M. Schulz, tutti lo conoscono per l’ideazione dei Peanuts, il famoso fumetto pubblicato negli Stati Uniti dal 1950 fino al 2000 che «ha saputo raccontare la società americana», rivelano dalla maison, «restituendone tutta la sua frammentarietà con un taglio ironico, poetico e filosofico». Ed ecco in catalogo un’iconica striscia giornaliera del 10 gennaio 1957. La stima: €8.000 – 16.000.

Non solo. Mentre alla Fabbrica del Vapore di Milano, fino al 23 aprile, va in scena la mostra del fumettista contemporaneo Michele Rech, in arte Zerocalcare, un suo lavoro partecipa con la caratteristica ironia all’incanto milanese di Art-Rite. Si tratta di Dodici, pagina 29 (stima: € 800 – 1200) del 2013, i protagonisti sono lo stesso Zerocalcare e gli amici Secco, Katja e Cinghiale alle prese con un’invasione di zombie nel quartiere di Rebibbia. Neanche a dirlo, libero sfogo ai suoi immaginari fantastici e alla sua peculiare ironia.

Ancora una superstar del fumetto italiano, Milo Manara, sfilerà sotto il martello, mercoledì, con Gli occhi di Pandora (stima: € 4.000 – 5.000). E c’è Vienna 1683 di Sergio Toppi al lotto 79, la valutazione è di €2.500 – €3.500. «Toppi, la cui pratica è sempre stata caratterizzata da uno stile narrativo e visivo lirico ed eterogeneo», spiegano dalla casa d’aste, «si distingue per i tratti esotici che contraddistinguono i suoi personaggi la cui forza espressiva consente allo spettatore di confrontarsi direttamente con la loro natura interiore».

Ultima tappa della nostra rassegna, l’opera firmata da Massimo Carnevale, il suo tratto deciso lo ha reso un grande interprete del fumetto e dell’illustrazione italiana. Tra i fumetti spicca senz’altro l’attività per Bonelli con le storie di Dylan Dog Fuori Tempo Massimo (Dylan Dog Color Fest 1) e Mater Morbi (Dylan Dog 280). Da Art-Rite, Carnevale va in vendita con Dylan Dog – Mater Morbi, pagina 86 del 2014 (stima: € 1.800 – 2.400).