All’asta la collezione di vini di Joseph Lau

Una vendita che potrebbe superare i HK$ 24 milioni (US$ 3 milioni), con 89 lotti che riassumono i vini più prestigiosi e rari in circolazione. Qualche esempio? Alcuni DRC Romanée-Conti prodotti dal 1989 al 2005, un gruppo Vosne-Romanée Cros-Parantoux di Henri Jayer – delle annate dal 1986 al 1999 – ma anche un’impressionante selezione di Bordeaux First Growth datata tra il 1982 e il 2003, proveniente da tenute come Lafite Rothschild, Mouton Rothschild, Latour, oltre a Lafleur, Pétrus e Cheval Blanc. Ad affidare questo tesoro in bottiglia al martello di Christie’s, il magnate Joseph Lau – che già in passato, nel 2021, aveva consegnato alcuni esemplari alla battitura della competitor Sotheby’s.

«In anticipo sui tempi», commenta Francis Belin, Presidente, Christie’s Asia Pacific, «la collezione di Lau è stata assemblata in 30 anni, un periodo in cui era ancora possibile reperire grandi quantità dei vini più rari, con il giusto grado di dedizione e visione». Gli fa eco Michelle Chan, Head of Wine, Christie’s Asia Pacific: «Ogni bottiglia preziosa della prestigiosa collezione di Mr. Lau», scrive in una nota ufficiale, «rappresenta il Sacro Graal per sofisticati collezionisti di vino, che si meravigliano della dedizione del proprietario e si concentrano sulle annate più iconiche di rinomati produttori».

Non potevano mancare, infine, le parole dello stesso Joseph Lau: «Sono lieto dell’opportunità di presentare la mia collezione, accuratamente assemblata nel corso di molti anni, agli appassionati di vino di tutto il mondo attraverso questa collaborazione con Christie’s che riflette la nostra reciproca dedizione all’eccellenza». Appuntamento a Hong Kong, 13 aprile, con le etichette ultra rare di Joseph Lau.