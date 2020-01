All’asta tre capolavori Impressionisti scomparsi

La vendita serale di Sotheby’s di Impressionisti e Arte Moderna del 4 febbraio a Londra includerà tre opere recentemente restituite agli eredi di Gaston Lévy, uno dei più importanti mecenati e collezionisti d’arte vissuto a Parigi negli anni ’20 e ’30. Imprenditore di grande successo e promotore immobiliare, Lévy e la sua famiglia vivevano in un magnifico appartamento sull’Avenue de Friedland, pieno di libri, dipinti e opere d’arte, molti dei quali acquistati dai grandi commercianti del suo tempo, tra cui Bernheim -Jeune, Paul Durand-Ruel e Ambroise Vollard.

La collezione d’arte di Lévy fu dispersa sotto l’occupazione nazista e due delle opere che saranno offerte a febbraio andarono perdute nell’Einsatztab Reichsleiter Rosenberg (un’organizzazione dedicata alla ricezione di beni culturali saccheggiati) nell’ottobre del 1940. Dopo la guerra, le opere furono rimpatriate nello stato francese, e recentemente sono state restituite dal governo francese agli eredi di Lévy dal Musée d’Orsay di Parigi.

Il primo dipinto in asta è Gelée blanche, jeune paysanne faisant du feu di Camille Pissarro, tra più grandi esempi di puntinismo mai creati, un lavoro in cui gli effetti sia del caldo che del freddo e delle complessità della luce e dell’atmosfera sono resi con incredibile precisione. Il lavoro potrebbe raggiungere i 12 milioni di sterline.

A questo segue La Corne d’Or. Matin, dipinto da Paul Signac nel 1907, quando l’artista viaggiò per la prima volta Istanbul nella primavera del 1907. In questo lavoro etereo, lo skyline della città è facilmente riconoscibile nel sullo sfondo, con i famosi minareti della Basilica di Santa Sofia, una silhouette inconfondibile all’orizzonte.

La terza opera della collezione Lévy ad andare in asta è un altro lavoro di Paul Signac: Quai de Clichy. Temps Gris del 1887. Questa elegante visione puntinista del Quai de Clichy è un classico esempio delle immagini Opus di Signac, dipinti che considerava “composizioni complete” che ora sono visti come i suoi primi e più grandi contributi al neoimpressionismo. L’opera potrebbe vendere per 800mila sterline.