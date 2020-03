Anche Art Dubai si ferma a causa del Coronavirus

Se fino a qualche settimana fa ci lamentavamo di un possibile sovraffollamento di fiere nei calendari del sistema dell’arte, ora, continua ad accorciarsi la lista degli eventi previsti in queste settimane.

La paura del Coronavirus arriva anche in Medioriente e fa rallentare Art Dubai.

“Considerando le attuali implicazioni per la salute globale e dopo aver consultato i nostri partner e tutte le parti interessate, Art Dubai annuncia che la 14ma edizione della fiera internazionale d’arte, in programma dal 25 al 28 marzo 2020, sarà rinviata”.

In quei giorni sarà presentato un programma su misura per la comunità culturale locale, eventi, mostre, conferenze e presentazioni di gallerie locali e regionali, come Global Art Forum, Residents e Campus Art Dubai. “Gli obiettivi e le ambizioni di questo programma riconfigurato mantengono l’ obiettivo della fiera di garantire un impegno istituzionale e critico legato all’ecosistema artistico di Dubai – un impegno di supporto alla comunità locale che ritenevamo indispensabile mantenere”. Così recita il comunicato stampa ufficiale.

L’annuncio arriva a poche ore dall’annullamento di molti voli, dall’aumento dei casi in Europa, ma soprattutto della segnalazione di alcuni casi a Dubai e in Libano e del focolaio in Iran, che ora ha 2.300 casi. L’Arabia Saudita, che ieri ha confermato il suo primo caso, ha sospeso l’ingresso per i pellegrini che visitano i luoghi sacri del regno.

Con il complicarsi dei movimenti in ingresso e uscita dagli stati arabi, secondo molti, sarebbe stata comunque una fiera dal risultato incerto. “Data la debole situazione economica della regione, non sono sicuro che le vendite sarebbero andate bene. Per chi sperava di vendere qualcosa, sarà un’altra occasione persa, ma per alcuni potrebbe essere un sollievo”, ha affermato il collezionista d’arte libanese Basel Dalloul.

Ancora nessun dettaglio sul programma, ma Art Dubai ha chiuso il comunicato rassicurando il suo pubblico sui provvedimenti contro il Coronavirus: “Con Dubai che implementerà i più severi protocolli medici e di igiene, daremo il benvenuto ai visitatori internazionali a marzo, raccomandando alle persone di seguire i consigli delle autorità dei loro paesi residenti.”