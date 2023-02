Art Basel Hong Kong, ecco il programma dell’edizione 2023

Un ritorno in pompa magna, con l’annuncio di 177 gallerie da 32 Paesi in giro per il globo. E una nuova edizione anche per Encounters, l’amatissimo settore dedicato alle opere su larga scala, in mostra per la prima volta dall’anno della pandemia. Sono lontani i tempi del Ghost Booth, fa le cose in grande stavolta Art Basel Hong Kong, in calendario all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre dal 23 al 25 marzo (preview 21 e 22 marzo). Il 2023 «segna il suo più grande spettacolo dal 2019», lo comunicano a gran voce dal colosso di MCH Group, mentre altri giganti dell’art system – Sotheby’s e Christie’s in prima linea -pianificano l’apertura di nuovi quartieri generali in città. Vi anticipiamo qui i primissimi highlights della nuova edizione, tra nomi ultra noti e assolute novità.

Si parte proprio da Encounters, con una sfilata di 13 opere monumentali, pronte a invadere gli spazi dell’HKCEC. Qualche protagonista: Blindspot Gallery presenta Mr. Cuddles Under the Eave (2021) tra i lavori in programma, con quegli oggetti inanimati che si impossessano senza scrupoli delle emozioni umane. Non meno stranianti le sculture di manichini mascherati in Solitude of Silence (2017-2019), ad opera di Gimhongsok, una riflessione – su larga scala – sul valore del lavoro (Galleria Kukje). «Dopo un lungo periodo di distanza», commenta la curatrice Alexie Glass-Kantor, «l’opportunità di attivare gli Incontri sembra particolarmente importante. Ogni progetto nel settore di quest’anno considera in qualche modo come possiamo mantenere lo spazio – come potremmo essere presenti – individualmente e collettivamente nella singolarità e precarietà di questo momento».

Spazio all’offerta di Kabinett, il settore dedicato alle presentazioni tematiche all’interno di 15 stand internazionali. Inclusa la galleria Mazzoleni, con sede a Torino e a Londra, che a Hong Kong punta i riflettori sulla ricerca condotta tra la metà degli anni ’50 e la metà degli anni ’60 dal maestro Hans Hartung. Non mancano poi le opere su carta dell’artista indonesiano Agus Suwage, pronte a indagare il concetto di identità dal punto di vista dell’antica cultura indù-buddista (proposte da ROH Projects). E menzioniamo ancora le opere in marmo di Hu Qingyan, la serie si intitola World of Silence, un’indagine sul tema del vuoto ripercorsa dallo stand di Galerie Urs Meile.

Altri protagonisti dell’edizione 2023. Nella sezione Conversations, a cura di Stephanie Bailey, si segnalano tra gli altri il confronto tra Jerry Gogosian, Freeze Magazine e The White Pube, insieme a una riflessione sulle sinergie tra mecenatismo pubblico e privato animata da Nadia e Rajeeb Samdani e Michael Govan. Ricchissima poi la proposta del settore Film, curato dall’artista multimediale e produttore cinematografico Li Zhenhua, con otto proiezioni e 29 opere video di artisti di tutto il mondo, da Mónica de Miranda ad Angela Su, da Tromarama a Shen Xin.

E non finisce qui. L’opera site-specific Hand Me Your Trust (2023) dell’artista svizzera Pipliotti Rist occuperà la facciata del museo M+ di Hong Kong durante l’intera programmazione di Art Basel Hong Kong – e poi ancora ogni sabato e domenica dal 22 maggio al 17 giugno, ben oltre i tempi della fiera. Creata con il supporto di UBS e Art Basel, l’opera video mostrerà mani umane che fluttuano nello spazio. «Rist assume non solo il patrimonio di design e l’architettura di Hong Kong», spiegano gli organizzatori, «ma anche le singole mani che hanno scolpito, collocato e forgiato queste forme onnipresenti».

Appuntamento a fine marzo, con il ritorno in grande stile del gigante fieristico di Hong Kong.