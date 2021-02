Basta rinvii: Art Basel Hong Kong annuncia il Ghost Booth

Art Basel a Basilea posticipata, miart posticipata, TEFAF Maastricht posticipata, mentre salta l’edizione a New York. L’elenco delle fiere italiane e internazionali in balia dell’emergenza varia ormai giornalmente e le Online Viewing Rooms – siamo tutti d’accordo – non bastano più. Ma la pragmaticissima Art Basel Hong Kong (già rinviata da marzo a maggio 2021) sembra aver trovato un’alternativa niente male: la creazione di un ghost booth.

Ad annunciarlo è Artnet, che cita una lettera inviata dalla direttrice Adeline Ooi a tutti gli espositori. Non potete partecipare alla prossima edizione per via delle restrizioni di viaggio? Nessun problema. Da adesso e fino al 4 marzo sarà possibile modificare le proposte e presentare «una piccola mostra curata all’interno di uno stand autonomo». Uno stand da 15 x 20 m² (per $ 9.500) o da 20 x 25 m² ($ 11.500), per la precisione, che verrà gestito dal personale nominato da ArtBasel «per facilitare la connessione tra i visitatori e la galleria».

E prosegue: «Gli espositori devono assicurarsi che un rappresentante di vendita della galleria rimanga sempre disponibile durante l’orario di apertura della mostra». Un booth fantasma, sì, ma con reperibilità garantita a prova di fusi orari. Gli assistenti selezionati dalla fiera, sul posto, ovvieranno all’opzione impersonale delle viewing rooms virtuali, ma sarà sempre assicurato un contatto diretto con l’avamposto originale.

D’altronde – è dimostrato – le OVR non fanno bene nemmeno alle fiere. Guardiamo alla Grande Mela: secondo il New York Art Market Report, «la maggior parte dei collezionisti di New York (90%) ha utilizzato le sale di visualizzazione online delle fiere d’arte per sfogliare le opere d’arte in vendita nel 2020, ma solo il 22% le ha utilizzate per finalizzare un acquisto». E la situazione non varia sensibilmente nel resto del mondo, dalle piccole alle grandi manifestazioni. Il contatto piace, per l’arte è necessario, a costo di ricorrere a un “contatto fantasma”.