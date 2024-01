Aste, le opere più costose di Jadé Fadojutimi

Britannica, classe 1993, Jadé Fadojutimi è stata la più giovane artista ad essere inclusa nella collezione della Tate, oltre a vantare a soli 31 anni la presenza in prestigiose raccolte come il MET di New York, il Baltimore Museum of Art e il Los Angeles County Museum of Art. Nel 2021 viene inserita da Vogue Britain nella classifica delle 25 donne più influenti d’Inghilterra. Nel 2022 in seguito alla sua partecipazione alla Biennale di Cecilia Alemani inizia la sua collaborazione con Gagosian. Durante le sue productive session più creative l’artista balla e corre sulla tela, piange e talvolta si interrompe per scrivere sul suo diario; per Fadojutimi è inestricabile la connessione tra pittura e scrittura, poiché entrambe le pratiche sono parti essenziali del suo processo artistico. Le sue grandi tele sono apprezzate in particolar modo dal mercato americano degli ultimi anni; è proprio a New York infatti che le opere della giovane pittrice hanno realizzato i primi grandi risultati d’asta, ed è sempre a New York che l’artista ha siglato il suo triplice record lo scorso autunno. Vediamo insieme il podio dei suoi top price.

Quirk my mannerism (2021). $ 1,9 milioni

Il primo lotto top price firmato Jadé Fadojutimi è Quirk my mannerism (2021) battuto per $ 1,9 milioni nel corso della 20th Century & Contemporary Art Evening Sale di Phillips New York il 14 Novembre 2023. L’opera, un olio, acrilico e pastelli ad olio su tela di 2 x 3 metri, unisce gli stilemi astratti, mutuati dai grandi maestri americani come Joan Mitchell o Lee Krasner, con le tonalità vivide degli anime giapponesi e il dipinto in questione ne è un chiaro esempio. Il titolo dell’opera gioca con le aspettative verbali dello spettatore: la parola quirk (in inglese stranezza, eccentricità) viene qui utilizzata come verbo, inducendo chi guarda a pensare a come stranire il manierismo (inteso come modo di fare) di Fadojutimi.

Teeter towards me (2019). $ 1,8 milioni

Esattamente il giorno dopo, sempre a New York ma questa volta da Sotheby’s, l’opera Teeter towards me (2019) viene aggiudicata per $ 1,8 milioni nel corso della The Now Evening Auction del 15 novembre 2023. Il dipinto, un olio su tela di quasi 2 x 3 metri, presenta, come il precedente, i tratti tipici dell’action painting; la palette cromatica questa volta richiama alla mente le opere di Jackson Pollock e in particolare ci ricorda la grande Blue Poles (1952), tela oggi conservata alla National Gallery of Australia. Teeter Towards me illustra la ricerca dell’artista per l’auto comprensione in cui, come spiega lei stessa, la composizione caleidoscopica, che ricorda una vetrata, si evolve e prende forma durante tutto il suo processo come un riflesso di se stessa e degli elementi che la circondano.

A Thistle Throb (2021). $ 1,7 milioni

All’ultimo posto di questa classifica di top price vediamo A Thistle Throb (2021). Stimato tra i $ 500.000 e i $ 700.000, quest’olio e acrilico su tela realizza in asta più del doppio della sua stima massima; l’opera viene infatti battuta per $ 1,7 milioni il 7 novembre 2023 durante la newyorkese 21st Century Evening Sale di Christie’s. Questa tela dalle tonalità crepuscolari è liberamente ispirata dai pattern floreali ricercati dai fashion designer di alcune delle più importanti case di moda come ad esempio Marni o Anna Sui. Per la realizzazione di questa tela l’artista compie uno studio approfondito sul colore viola nei secoli e come quest’ultimo venisse percepito nelle varie culture.