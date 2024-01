Aste, l’iconico orologio Cartier Crash è tra i top lot di Bonhams

Il primo febbraio, il prestigioso Grand Palais Éphémère, padiglione temporaneo collocato a Champ de Mars nel cuore della capitale francese, torna a esporre una lussuosa selezione di orologi di Bonhams Cornette de Saint Cyr. Il 7 febbraio, poi, gli orologi saranno messi all’asta, con una selezione di 56 lotti che comprende modelli di case come Cartier, Rolex, IWC, Audemars Piguet, F.P. Journe, Patek Philippe e Jaeger-LeCoultre. In testa alla vendita c’è un raro orologio da polso: il Cartier Crash, in oro 18 carati, del 1991 circa.

Creato per la prima volta da Jean-Jacques Cartier a Londra nel 1967, l’esemplare presenta un leggendario design con una cassa asimmetrica contorta e ammaccata che ricorda gli orologi surrealisti di Salvador Dalì nella sua opera La persistenza della memoria (1931). La tradizione vuole che l’ispirazione sia venuta da un cliente arrivato nella boutique di Cartier per riparare la cassa di un orologio danneggiato in un incidente stradale, ma è solo una leggenda metropolitana. Il Cartier Crash è una stupefacente creazione della mente di Jean-Jaques Cartier e andrà all’asta con una stima di 120.000-180.000 euro.

Altri importanti lotti presenti: un Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, progettato con un cronografo e alimentato da un movimento automatico del 2004 circa. La sua particolarità è il quadrante color salmone ed è offerto con una stima di 100.000-150.000 euro. Un F.P. Journe Octa Lune realizzato in platino. L’orologio è automatico con riserva di carica e fasi lunari del 2008 circa. La stima è di 45.000-65.000 euro. Un Audemars Piguet Royal Oak, orologio automatico con calendario in acciaio inossidabile del 2023. Presenta un quadrante a griglia verde Grande Tapisserie con lancette a bastone lucidate e inserti luminosi. La stima è di 35.000-45.000 euro. Un Roger Dubuis Hommage in platino con quadrante bianco, del 2000 circa, cronografo bi-retrogrado con calendario perpetuo e fasi lunari. Il segnatempo è offerto con una stima di 29.000-35.000 euro.

Alexandre de Lamberterie, specialista in orologi di Bonhams a Parigi, ha dichiarato:«Sarà un privilegio presentare così tanti orologi da collezione eccezionali e ricercati nel prestigioso Le Grand Palais Éphémère prima della vendita di orologi dal vivo di Bonhams Cornette de Saint Cyr Paris il 7 febbraio. Il Cartier Crash è un segnatempo particolarmente speciale che rappresenta che rappresenta il fiore all’occhiello per il collezionista esperto di orologi».