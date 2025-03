Bonhams ha venduto un antico vaso cinese per $ 3,7 milioni

Apre con il botto la Asia Week New York di Bonhams. L’asta dedicata alle ceramiche e alle opere d’arte cinesi ha visto schizzare un vaso – il top lot della selezione – dalla stima di $ 400.000-800.000 fino al prezzo finale di $ 3,7 milioni. La particolarità? Risale al periodo Qianlong (1736-1795), esemplifica il movimento antiquario della prima dinastia Qing e rende omaggio allo stile delle porcellane imperiali della dinastia Ming del XV secolo. Il suo motivo pittorico drago e nuvola, in particolare, è ispirato ai dipinti a inchiostro della dinastia Song nella collezione della corte Qing. «Un vero capolavoro», dicono gli esperti, «l’unica opera paragonabile conosciuta si trova nel Museo del Palazzo di Pechino».

E non è stato l’unico protagonista della super vendita: un altro vaso imperiale decisamente raro, datato al regno di Yongzheng (1723-1735), offerto per $ 400.000 – 600.000, è arrivato dritto fino a $ 1,75 milioni. «A dimostrazione del fascino della corte imperiale per l’arcaismo», commentano da Bonhams, «era decorato con draghi-chi». Importante risultato anche per la rara ciotola di falangcai con fondo giallo ($ 102.100), per il barattolo blu e bianco con motivo “cavallo e peonia” ($ 152.900), per il superbo e raro porta tazze smaltato dingyao “cachi” ($140.200).

Ricercatissime ed estremamente rare anche tutte le deliziose snuff bottles della collezione di Bernard e Francine Wald, composta da 87 lotti: quella in calcedonio agata bulbosa uccelli e nespole ($ 53.760), quella in giada nera, grigia e bianca meng haoran ($ 32.000). «La Wald Collection ha esposto alcuni degli esempi più squisiti di bottiglie da fiuto, ciascuna un vero capolavoro in miniatura. Siamo lieti del notevole successo di questa collezione», ha affermato Michael Hughes, responsabile del dipartimento di arte cinese di Bonhams.

Nel complesso, la collezione di ceramiche e opere d’arte cinesi, inclusa la Bernard and Francine Wald Collection of Snuff Bottles, Part I, ha raggiunto $ 9 milioni, con un tasso di vendita dell’82%. «È stato un piacere», dichiara alla fine della vendita Dessa Goddard, Bonhams Head of Asian Art, North America, «portare sul mercato ceramiche e opere d’arte così rare, e una testimonianza della profondità e della solidità del mercato, così come degli eccezionali pezzi d’arte cinese che abbiamo scoperto in tutto il Nord America».