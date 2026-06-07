Una collezione straordinaria di minerali cerca nuovi proprietari

Una passione coltivata per oltre mezzo secolo, nata tra le colline minerarie della Carolina del Nord e cresciuta fino a trasformarsi in una delle più significative raccolte private di minerali da collezione. Il prossimo 27 giugno, il colosso americano Heritage Auctions – che detta le regole nell’ambito di collectibles sportivi, cinematografici e dei fumetti, nonchè terza casa d’aste al mondo per fatturato nel 2025 – metterà all’asta quasi 200 esemplari provenienti dalla collezione di Jimmy e Hisami McNeil. Ecco la loro storia: quando incontrò il futuro marito circa 55 anni fa a Bremerton, nello Stato di Washington, Hisami McNeil conosceva poco del mondo della mineralogia. Jimmy, cresciuto nei pressi di Hiddenite, nella Carolina del Nord, una delle aree minerarie più note degli Stati Uniti, aveva iniziato da bambino a cercare quarzi, fossili e pietre preziose seguendo un suggerimento dei genitori. Da quella curiosità nacque una ricerca destinata a durare tutta la vita, e con questa una raccolta che si è ampliata attraverso spedizioni sul campo, scambi tra collezionisti, fiere specializzate e mostre mineralogiche. Una passione che Jimmy condivise con Hisami e che la coppia trasformò in un progetto comune, dando vita a una collezione oggi ritenuta straordinaria. E pronta, adesso, a passare di mano.

Qualche esempio? Tra i pezzi forti dell’asta, ci sono 18 esemplari di rodocrosite, inclusa una spettacolare formazione proveniente dalle miniere di N’Chwaning, nel Capo Settentrionale del Sudafrica, località celebre per aver prodotto alcuni dei cristalli più ricercati di questa specie. L’esemplare presenta decine di cristalli scalenoedrici di qualità gemma, dal caratteristico colore rosso ciliegia intenso, perfettamente terminati e illuminati da una notevole trasparenza interna. La matrice, più scura nella parte inferiore, crea un effetto naturale di piedistallo che accentua il contrasto cromatico con le porzioni superiori. Nel momento in cui scriviamo, e in attesa del verdetto finale del 27 giugno, il suo “current bid” sul sito di Heritage Auctions è di $ 25.000. Non solo: sedici delle diciotto rodocrositi offerte provengono dalla miniera di Oppu, in Giappone, una fonte particolarmente apprezzata dai collezionisti per la rarità degli esemplari prodotti. In asta saranno presentati due pezzi di grandi dimensioni, rispettivamente di 33,1 e 29,1 centimetri. A differenza delle forme cristalline sudafricane, le rodocrositi di Oppu si sviluppano in strutture botrioidali e bande color rosa salmone, caratterizzate da cavità che ospitano aggregati dalle forme spugnose.

Tra gli esemplari più rari della raccolta compare anche un’ametista proveniente da Eonyang, nella provincia sudcoreana del Gyeongsang Meridionale. Il campione è costituito da diversi cristalli a scettro completi, con un esemplare principale di 6,7 centimetri che emerge in primo piano. Le ametiste di questa provenienza sono considerate particolarmente ricercate poiché l’area mineraria ha cessato l’attività (trasformata tra l’altro in un parco divertimenti). Starting bid? $ 1000. Preziosi per finire due esemplari di quarzo fumé e feldspato provenienti dal distretto giapponese di Ena: in uno dei due, una colonna di feldspato color avorio perfettamente terminata sovrasta il cristallo di quarzo scuro; nell’altro, leggermente più grande, è invece il quarzo fumé a elevarsi sopra una matrice bianca di feldspato, creando un suggestivo equilibrio compositivo. Poi ancora acquamarine, smeraldi, e molti altri minerali preziosi ancora. Non una semplice raccolta, ma il racconto di una vicenda di dedizione, ricerca e conoscenza condivisa. Destinata ora a entrare nelle collezioni di una nuova generazione di appassionati.