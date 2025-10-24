Cambio ai vertici: Karim Crippa è il nuovo direttore di Art Basel Paris

La fiera è ancora in corso, ma già arrivano le anticipazioni per la prossima edizione: a partire dal 1° novembre 2025, sarà Karim Crippa il nuovo direttore di Art Basel Paris. Attualmente Direttore della Comunicazione di Art Basel Paris e Senior Editor Worldwide di Art Basel, Karim Crippa lavorerà al fianco di Virginie Aubert, Vicedirettore Generale di MCH France SAS, e Maxime Hourdequin, Vicedirettore di Art Basel Paris, per guidare la direzione artistica e strategica della fiera, definirne la programmazione e approfondire la collaborazione con le istituzioni cittadine e l’ecosistema culturale più ampio. Riporterà a Vincenzo de Bellis, Direttore Artistico e Direttore Globale di Art Basel Fairs.

«Essere nominato Direttore di Art Basel Paris è un immenso onore e una grande responsabilità, e sono profondamente grato a Noah Horowitz e Vincenzo de Bellis per la loro fiducia”. Farò tutto il possibile per far progredire questa fiera eccezionale e rimarrò un instancabile sostenitore della città di Parigi, dei nostri espositori, dei nostri partner e della missione di Art Basel. Lavorare a fianco di galleristi, artisti, autori, rappresentanti istituzionali, collezionisti e creativi negli ultimi quindici anni non ha fatto che rafforzare il mio impegno nei confronti del mondo dell’arte e della cultura. Desidero inoltre esprimere la mia profonda gratitudine a Clément Delépine per il suo straordinario contributo ad Art Basel, la sua guida nel corso degli anni e la sua inestimabile amicizia. Non vedo l’ora di collaborare con il nostro eccezionale team per affermare ulteriormente Art Basel Paris come un vero e proprio punto di riferimento culturale di riferimento».

Qualche dettaglio sul nuovo direttore di Art Basel Paris. Nato a Zurigo nel 1991 e cresciuto a Losanna, Karim Crippa ha costruito una carriera all’intersezione tra comunicazione, produzione di contenuti, cultura digitale e arti visive. Prima di entrare ad Art Basel nel 2018, ha ricoperto diversi incarichi nel settore, tra cui presso Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (Vienna), Haus der Kunst (Monaco) e Duve (Berlino), e ha collaborato a importanti mostre con artisti come Ragnar Kjartansson, Cerith Wyn Evans, Sharon Lockhart e Thomas Struth. Da quando è entrato ad Art Basel, Crippa ha svolto un ruolo centrale nella definizione della voce globale e della presenza digitale dell’organizzazione. Dal 2022, è uno degli architetti chiave dell’identità unica di Art Basel Paris.

«Karim lavora per Art Basel da oltre sette anni», dichiara Noah Horowitz, CEO di Art Basel, «e ha avuto un ruolo determinante nel plasmare il nostro modo di comunicare e interagire con il pubblico attraverso la nostra piattaforma globale. La sua passione e conoscenza del panorama artistico locale e internazionale, nonché la sua comprensione del ruolo essenziale delle gallerie nell’ecosistema culturale, lo rendono la persona ideale per guidare la nostra fiera parigina nella sua prossima fase. La sua integrità come stimato collega e collaboratore rafforza ulteriormente questa convinzione. Questa nomina riflette il nostro impegno a coltivare talenti interni e a dare potere ai membri del nostro team, che sono cresciuti parallelamente all’evoluzione di Art Basel. Sono entusiasta di vedere l’impatto che Karim avrà in questo nuovo ruolo».

«Karim unisce un occhio curatoriale, la precisione di un comunicatore e una profonda comprensione di ciò che rende Parigi una città così essenziale per l’arte contemporanea», è la dichiarazione di Vincenzo de Bellis, Direttore Artistico e Direttore Mondiale di Art Basel. «Negli ultimi tre anni, ha svolto un ruolo determinante nel definire l’identità della fiera e nel costruire relazioni di fiducia all’interno del nostro ecosistema di gallerie, istituzioni e partner. La sua nomina è una testimonianza della forza del nostro team e sono lieto di accoglierlo in questo ruolo di leadership e di supportare lui e l’intero team di Parigi nella costruzione del futuro di questa fiera eccezionale».