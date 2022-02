Casa d’Aste Babuino: arriva la vendita di prestigio

Dipinti antichi e del XIX secolo, arredi e oggetti d’arte, argenti, gioielli, collezionismo. C’è tutto un mondo in vendita da Casa d’Aste Babuino – o forse dovremmo dire un’atmosfera, quella che avvolge le cose belle, vissute, intrise di storie. Quando? Il 15, 16, 17 febbraio, ore 15:00. Dove? Nella sede di Via dei Greci 2/a, Roma. Solo un paio di esempi en passant, per rendere l’idea. Il San Girolamo del Guercino, in una magnifica sanguigna su carta applicata su tela (stima: € 5.000-7.000); e lo stesso soggetto ritratto da Luca Giordano, in un olio a metà tra il naturalismo di matrice riberesca e il venetismo di stampo tintorettiano e tizianesco (stima: € 12.000-18.000). Parola d’ordine: prestigio, sempre. Come il nome dell’incanto di Babuino.

Altri pezzi forti della vendita, senza limiti di prezzo e di categoria. Si spazia da un Teseo persuade Arianna di Pittore Francese Neoclassico (stima: € 25.000-30.000) a una ribalta in radica di noce del XVIII secolo (stima: € 4.000-6.000), da una natura morta attribuita a Nicola Maria Recco (stima: € 4.000-6.000) – soffermatevi sui dettagli, la resa luminosa delle ostriche, del pesce, delle conchiglie – a una scatola musicale in bronzo di inizio Novecento (stima: € 300-400). C’è una rara bomboniera in argento e vermeilles Musy Torino 1930 (stima: € 800-1200), c’è una Composizione con strumenti musicali, spartito e cuscino ad opera di Giuseppe Recco (stima: € 15.000-20.000). E menzioniamo anche due consoles ad angolo del XVIII secolo (stima: € 1.500-2.000), una Madonna col Bambino di Scipione Vannutelli (stima: € 1.500-2.500) e un Orologio a cartel francese del XVIII secolo (stima € 800-1200) – tesori sempre al di là delle influenze e delle mode. Appuntamento a metà febbraio, a Roma, con le tre tornate di Babuino. Segnatelo in calendario.

Non solo dipinti. Tutti gli highlights della vendita di Babuino