C’è l’ultimo capolavoro di Gustav Klimt all’asta da Sotheby’s

«Ci è appena stato affidato un dipinto straordinario». L’annuncio è di quelli importanti, che non passa in sordina, lo sa bene la casa d’aste Sotheby’s quando rivela la news alla stampa internazionale. È un rarissimo lavoro di Gustav Klimt, un ritratto. Basta la stima a rendere l’idea: «Nella regione dei £ 65 milioni», comunicano gli esperti – vale a dire la valutazione pre-incanto più alta mai realizzata tra Londra ed Europa. Ed ecco che, mentre gli occhi dell’art system sono tutti puntati sulla Svizzera, sulle prime vendite di Art Basel, la maison di Patrick Drahi mescola le carte in gioco ancora e ancora, con un nuovo lotto che attira gli sguardi famelici di supercollectors e di grandi istituzioni. La signora con il ventaglio – questo il titolo dell’oggetto del desiderio. I tratti d’eccezione? È uno dei due lavori ritrovati nell’atelier di Klimt al momento della sua morte prematura, nel febbraio 1918. Ed è senz’altro uno dei più bei ritratti dell’artista rimasti in mani private, tra i più potenti iconici rari mai arrivati sotto il martello fino ad oggi. Dritto e diretto verso un nuovo record, perlomeno continentale.

Quasi un metro per un metro, un formato quadrato insomma, senz’altro d’avanguardia. E poi quella bellezza fuori dal comune, così lontana da canoni e imposizioni. «La sensualità del ritratto», commenta a caldo Thomas Boyd Bowman, Head of Impressionist and Modern Art Evening Sales, Sotheby’s London, «risiede nei dettagli: le macchie blu e rosa che ravvivano la pella, le linee delle ciglia, le labbra serrate che danno carattere al viso. Klimt si è concesso la piena libertà di catturare su una donna una bellezza devastante». Sì perché – spiegano da Sotheby’s – a differenza della maggior parte dei portraits, questo non fu commissionato da terzi: il pittore lo realizzò per puro piacere personale, riservandosi di concentrare sulla sua tela soltanto la sua idea di perfezione. «Le sue spalle provocatoriamente scoperte, il portamento e la tranquilla sicurezza di sé si combinano per ottenere un effetto stupefacente». L’identità della bella donna: svanita nelle pieghe della storia.

Si azzardano i primi pronostici, sotto la luce abbagliante del mercato – si procede per confronti, schianti, supposizioni. Per citare un caso ultra noto: Portrait of Adele Bloch-Bauer, del 1912, veniva venduto nel 2006 per $ 87,9 milioni a partire da una stima di $ 18-25 milioni. Non solo. Altri due importanti capolavori di Klimt sono stati aggiudicati privatamente per oltre $ 100 milioni: lo stesso ritratto di Adele Bloch Bauer appena citato, è passato di mano ancora nel 2017 per $ 150 milioni, stavolta in trattativa; e così Portrait of Adele Bloch-Bauer I, assegnato a Ronald Lauder per la Neue Galerie per $ 135 milioni, sempre nel 2006. Un altro fattore che fa già urlare al record: lo scorso novembre, Klimt è entrato nell’esclusivissima cerchia di artisti capace di varcare la soglia dorata dei $ 100 milioni all’asta, grazie a quella incredibile Birch Forest appartenuta a Paul Allen che veniva aggiudicata per $ 104,6 milioni. Come premesse, niente male. Ora sarà il mercato a decidere le sorti dell’ultimo capolavoro di Klimt. L’appuntamento è al 27 giugno, con la Modern & Contemporary Evening Auction di Londra. Fair warning.