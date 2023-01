C’è una maglia di LeBron James da $ 5 milioni all’asta a NY

Una sfilata di 20 oggetti cross-category per celebrare le conquiste della Storia. Un viaggio attraverso le eccellenze, senza limiti di tempo né categoria. Da un’armatura del Giappone riccamente decorata (stima: $ 200.000-300.000) a una terracotta invetriata di Benedetto Buglioni e Benedetto da Maiano, direttamente dalla Firenze rinascimentale (stima: $ 150.000-250.000). Da un abito da ballo della Principessa Diana (stima: $ 80.000-120.000) fino all’invito alla festa di John F. Kennedy, quella in Madison Square Garden in cui Marilyn Monroe canta “Happy Birthday” davanti a 15.000 persone (stima: $ 80.000-100.000) – la Julien Auctions, nel 2016, vendeva il suo abito tempestato di diamanti per $ 4.8 milioni. Torna il 27 gennaio The One, l’asta annuale di Sotheby’s New York che porta in scena il meglio, in ogni settore. La superstar assoluta? La maglia indossata da LeBron James alle finali NBA del 2013. Secondo gli esperti, potrebbe raggiungere i $ 5 milioni.

«Ecco per cosa sono qui: per vincere i campionati. Ho una grande opportunità stasera». Lo affermava Lebron James, durante la conferenza stampa, prima di quella fatidica partita. Adesso, a 10 anni di distanza, la sua maglia diventa un cimelio a dir poco ambito, che segue il corso di altri memorabilia sportivi – da record – transitati da Sotheby’s nelle ultime stagioni. Come la maglia dei Chicago Bulls indossata da Michael Jordan nelle finali NBA del 1998, aggiudicata per $ 10,1 milioni nel settembre 2022. Ma anche quella della leggenda Diego Armando Maradona, simbolo dei mondiali 1986, passata di mano lo scorso maggio, online, per $ 9 milioni.

Non solo. C’è una divisa di Kobe Bryant al lotto 15 dell’incanto, è in catalogo per $ 150.000-250.000. Subito seguita da un rarissimo cammeo in smeraldo colombiano, reliquia dell’era dei Conquistadores (stima: $ 100.000-150.000), da un busto egiziano del 600-525 a.C. (stima: $ 350.000-550.000), da una coppia di zuppiere cinesi della dinastia Qing, periodo Qianlong (stima: $ 300.000-500.000). «I migliori prodotti della storia umana», scrive la casa d’aste, «che insieme raccontano una storia di eccellenza nell’artigianato, nell’arte e nell’impegno, dalle grandi civiltà dell’antichità alla moda e al mondo dello spettacolo di oggi». Appuntamento al 27 gennaio.

The One: sguardo a 5 lotti straordinari