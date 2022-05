Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

– Prima tappa: un recap dei lotti straordinari che sfileranno da Sotheby’s New York a metà maggio, tutti all’insegna dell’arte moderna e contemporanea. A partire dal secondo round della Macklowe Collection, con opere di Rothko, Warhol, Richter e De Kooning (ve ne parlavamo qui); ma anche una veduta veneziana di Monet da $ 50 milioni (qui), un Cy Twombly della serie più costosa di sempre (qui), un busto di Simone Leigh con la chioma intrecciata di fiori (stima: $ 150,000-200,000). Si prevedono scintille nel cuore di Manhattan, stay tuned.

– Arriva piccata la contromossa di Christie’s, che risponde alla competitor con una sfilza di capolavori – e carrellate di zeri, s’intende. Un indizio per tutti? L’iconica Marilyn di Andy Warhol, offerta a New York con una stima di $ 200 milioni. Vale a dire il pronostico più alto mai azzardato per un’opera d’arte all’incanto. Date un’occhiata qui.

– Ancora New York, si passa ai gioielli. Bonhams annuncia la vendita di un bracciale Art Déco firmato Cartier, del 1926 circa, con uno smeraldo colombiano da 101 carati. La provenienza è una vera garanzia: la collezione di Hélène Irwin Crocker Fagan (1887-1966), tra le ereditiere più ricche al mondo durante l’era della Belle Epoque. La stima? Stellare: $ 750,000-1,250,000.

– È stata la mano di Dio trionfa al David di Donatello, la maglia di Maradona conquista i collezionisti di Sotheby’s (online). A dispetto delle polemiche iniziali (qui), il cimelio per eccellenza fissa un nuovo traguardo per la categoria dei memorabilia, con un’aggiudicazione che valica la stima di $ 4 milioni e arriva dritta a $ 9,3 milioni. «Questa maglia è un ricordo tangibile di un momento importante non solo nella storia dello sport, ma del XX secolo»: lo dice Brahm Wachter, Sotheby’s Head of Streetwear and Modern Collectables.

– Cambio di scenario! In Germania, Lempertz inaugura Salon du Berlin, un nuovo format interamente dedicato al Design. Il pezzo forte della prima manche? Uno studio simbolo del Bauhaus, progettato nientemeno che da Walter Gropius e Adolf Meyer – con tanto di progetti originali in scala 1:1 (stima: € 100,000 – 150,000). Trovate tutti i dettagli qui.

– Rues de mon Paris, destinazione Piasa. La casa d’aste francese scalda i motori per Africa + Modern and Contemporary Art, in calendario l’11 maggio nella Ville Lumière. Da tenere d’occhio: Man’s Journey on Earth di Frédéric Bruly Bouabré, del 1983. «È il primo e più importante lavoro dell’artista mai presentato all’asta», spiegano gli esperti, «proprio mentre il maestro ivoriano viene onorato in un’eccezionale mostra monografica al Museum of Modern Art di New York». Stima: € 30.000-50.000.

– Ultimo pit stop, si vola in Oriente. Un sigillo imperiale risalente al XVIII secolo, con l’incisione di una bestia mitologica simile a un leone, ha raggiunto quota £ 15,5 milioni in un’asta a Hong Kong (ben tre volte la stima iniziale). L’iscrizione cinese in sei caratteri, incisa su una faccia del sigillo, recita così: «Tesoro ammirato da sua maestà l’imperatore Qianlong». Quasi una predizione fortunata del suo incredibile valore.