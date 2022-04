Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

– Christie’s Parigi ha annunciato la vendita di un disegno di Michelangelo, riscoperto nel 2019 e mai passato all’incanto. Il soggetto: un giovane nudo ispirato a un affresco del Masaccio. La stima: nella regione dei € 30 milioni. Vale a dire il prezzo più alto – se raggiunto, a maggio – per un disegno del Buonarroti. Tutti i dettagli qui.

– Sotheby’s Parigi ha battuto mercoledì un’opera invisibile di Yves Klein per oltre € 1 milione (la stima era di € 300-500mila). O, meglio, la ricevuta che ne garantisce la proprietà. Vi suona familiare? Per qualcuno, Zone de sensibilité picturale immatérielle Série n°1, Zone n°02 (receipt to Jacques Kugel), del 1959, è il precursore ideale degli ormai ultra noti NFT. Un certificato di autenticità – e di esistenza, in questo caso, un’autenticazione a 360 gradi.

– Ancora Sotheby’s, stavolta dalla sede di Londra: va in vendita a maggio, con una stima di £ 4 milioni, la maglia con cui Maradona vinse i mondiali del 1986. Ma è subito polemica: «Quella non è la maglia che usò nel secondo tempo, quando segnò», incalza la figlia de La mano de Dios. «Abbiamo condotto verifiche tecniche approfondite, affidandoci anche a un’azienda esterna», è la replica immediata della maison di Drahi.

– Nella giornata di giovedì 7 aprile, il primo fumetto di Captain America (1940) ha trovato un nuovo proprietario per quasi $ 3 milioni. A riuscire nell’impresa, la casa d’aste di Dallas, Heritage Auctions, specializzata in memorabilia e oggetti da collezione. Curiosità: a troneggiare in copertina, un iconico Cap che prende a pugni Adolf Hitler.

– Si vola a Hong Kong, il protagonista è un raro vaso Doucai (“dai colori contrastanti”) risalente all’imperatore Qianlong – trovate qui tutti i dettagli. Sarà la punta di diamante dell’asta Important Chinese Ceramics and Works of Art di Christie’s, in calendario il 30 maggio 2022. La valutazione degli esperti? Una cifra compresa tra HK$ 30.000.000 e 50.000.000.

– Restiamo in Oriente con Metapoly XM, un marchio di Poly Auction (Xiamen). La collezione di NFT dal titolo Dodici teste dello zodiaco digitale è stata acquistata il 31 marzo per il prezzo di 9.832.500 ¥. Questa settimana, una nuova notizia: la migliore offerta è arrivata da Justin Sun, il fondatore di Tron, nome ormai noto del mondo delle aste.

– Christie’s New York: la maison di Pinault annuncia la vendita della collezione della filantropa Anne Hendricks Bass (stima: $ 250 milioni), con opere che spaziano da Degas a Balthus a Monet. Tra i pezzi più preziosi anche due bellissimi Rothko infuocati, offerti rispettivamente per $ 60 milioni – 80 milioni e $ 45 milioni – 65 milioni. La news completa qui.

– Ultima voce del nostro recap (ma non per importanza): un ritratto monumentale di Marie-Thérèse Walter del 1932 è tra i top lot della Modern Evening Auction di maggio, Sotheby’s New York lo ha comunicato giovedì. «Dato che Picasso rimane all’apice del mercato dell’arte», commenta Julian Dawes, Sotheby’s Head of Modern Art, Americas, «i ritratti di Marie-Thérèse sono le opere più desiderate e determinanti della sua produzione intera, e Femme nue couchée è una delle più incredibili mai arrivate all’asta».