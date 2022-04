Un rarissimo vaso Doucai è in vendita da Christie’s

Un oggetto prezioso, rarissimo, risalente al regno dell’imperatore Qianlong. E anche perfettamente documentato, con tanto di ricevuta originale. Christie’s annuncia un vaso Doucai (“dai colori contrastanti”) come punta di diamante dell’asta Important Chinese Ceramics and Works of Art, in calendario il 30 maggio 2022. La stima? Una cifra compresa tra HK$ 30.000.000 e 50.000.000.

All’insegna della rarità

Un lotto d’eccezione, esatto, sono pochi i vasi simili in giro per il globo: un Doucai custodito al Walters Art Museum di Baltimora – spiegano gli esperti – è diverso nella forma ma quasi identico nella decorazione; qualche analogia anche con un esemplare del Museo del Palazzo di Pechino, nella Città Proibita, con i suoi incredibili manici chilong che ne impreziosiscono notevolmente la struttura.

Ottime conferme anche dal mondo delle aste. Un vaso del medesimo periodo, nel 2011, è stato battuto per £ 9 milioni da Bonhams – 50 cm d’altezza, contro i 52,7 cm del lotto in questione; da Pandolfini, un vaso imperiale della dinastia Qing, Periodo Qianlong, tutto arricchito da pipistrelli, fiori di loto, monete e volute, ha raggiunto lo scorso giugno il tetto di € 1,7 milioni; da Christie’s, nel 2018, un bel vaso Doucai è passato di mano per HKD 130.600.000; e risale all’imperatore Qianlong anche l’esemplare in vetro smaltato a forma di sacchetto, di piccole dimensioni, che da Sotheby’s, nel 2019, è stato aggiudicato per HKD 207,086,000.

La descrizione del lotto, parola agli esperti

Colori sorprendenti e simbolismo di buon auspicio, con quel motivo ruyi che augura, secondo la tradizione, “tutto ciò che si desidera”. «Il vaso Munson-Williams-Proctor Doucai è superbamente smaltato», rivelano da Christie’s, «con quattro fiori di loto stilizzati intervallati da altri piccoli fiori sopra gli emblemi dorati – il tutto in mezzo a un rigoglioso motivo di volute a foglia e delimitato da una fascia di pipistrelli stilizzati sopra le nuvole e da una fascia di petali». Ancora: «L’alto collo è decorato su entrambi i lati con un fiore di loto, fissato al centro da un medaglione shou dorato, da un grappolo di lingzhi, e poi addossato a volute di foglie».

Ad ogni elemento la sua iconografia: il fungo lingzhi, secondo la tradizione, appare soltanto al cospetto di un sovrano virtuoso – la loro presenza nella decorazione, dunque, è un omaggio all’imperatore regnante. Ottimo auspicio anche per l’inclusione dei pipistrelli, augurio assoluto di benessere e felicità.

Una provenienza ben documentata

Di quelle che rassicurano musei e collezionisti, in assenza dell’ormai ultra nota certificazione NFT. La storia del lotto parla chiaro: «La ricevuta originale di questo vaso esiste ancora», riporta una nota ufficiale, «è stata emessa nel 1883 dall’American Art Gallery, una divisione dell’American Art Association di New York City. La ricevuta conferma l’acquisto del vaso da parte della signora Helen Elizabeth Munson Williams (1824-1894), la cui collezione sarebbe poi stata la base per il Munson-Williams-Proctor Arts Institute. L’American Art Gallery vendeva sia dipinti americani che ceramiche asiatiche, che la signora Williams stava acquistando alla fine degli anni ’80 dell’Ottocento, una tipica ricerca dei sofisticati ricchi americani alla fine del diciannovesimo secolo».

Origine preziosa, provenienza certificata, bellezza formale, assoluta rarità: c’è aria di performance memorabile, sotto il cielo di Christie’s. Aspetto non trascurabile: il ricavato della vendita andrà a beneficio dell’Helen Munson Williams Acquisition Fund, per l’acquisto di nuove opere d’arte per la collezione permanente. Appuntamento al 30 maggio, Hong Kong.