Christie’s: un disegno di Michelangelo punta dritto a € 30 milioni

Un disegno inedito, realizzato in due tonalità di inchiostro marrone. Probabilmente il primo studio di nudo sopravvissuto dell’artista, così rivela il comunicato ufficiale. Anzi, c’è di più: uno dei pochissimi lavori di Michelangelo ancora in mani private – e tanto basta a drizzare, puntuali, le orecchie aguzze del mercato internazionale. Christie’s annuncia la vendita di un Giovane nudo (da Masaccio) e due figure retrostanti, punta di diamante dell’asta Maîtres anciens et du XIXe siècle del prossimo 18 maggio. La stima? Nella regione dei € 30 milioni.

Un “nuovo” Michelangelo

Quando Hôtel Drouot la vendeva al migliore offerente, nel lontano 1907, non era “Michelangelo” il nome associato a quel fantomatico lotto n. 34, ma un più generico “Scuola di”. Bisognerà aspettare il 2019 perché Furio Rinaldi, allora specialista del dipartimento di Old Master Drawings di Christie’s, ne riconosca la mano; e poi ancora gli studi di Paul Joannides – professore emerito di storia dell’arte all’Università di Cambridge e autore dei cataloghi completi dei disegni di Michelangelo e della sua Scuola – che ne ha supportato l’attribuzione dopo i suoi studi dal vivo. Nessun dubbio, alla fine: il disegno è autografo del genio rinascimentale.

Il soggetto dell’opera: uno studio del Masaccio

«La figura centrale del disegno», spiegano dalla casa d’aste, «richiama l’uomo tremante raffigurato nel Battesimo dei Neofiti, uno dei famosi affreschi della Chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze del Masaccio (1401-1428). Sono noti alcuni altri studi di Michelangelo che prendono spunto dal Masaccio», aggiungono, «tra cui un disegno custodito alla Staatliche Graphische Sammlung di Monaco e un altro all’Albertina di Vienna, così come un disegno che prende origine da un affresco di Giotto al Musée du Louvre». Non che si tratti di una mera riproduzione, ovviamente: «Utilizzando due tonalità di inchiostro marrone, l’artista fa suo il personaggio di Masaccio, esaltando la muscolatura dell’uomo in una figura potente e robusta che presagisce chiaramente le sue più famose rappresentazioni del corpo umano». E i due corpi retrostanti? «Michelangelo aggiunse in seguito le due figure dietro l’uomo, non sono collegate alla composizione originale di Masaccio».

Da tesoro francese a lotto internazionale

Proprio così. Dopo la sua riscoperta, nel 2019, il disegno era stato classificato come trésor national della Francia. Lo stesso titolo richiesto dal Louvre negli scorsi giorni per tutelare le fragole di Chardin, per intenderci, una notifica che ne impedisce, di fatto, l’esportazione. Poi la svolta: proprio il governo francese, di recente, ha deciso di rimuovere quello scomodo vincolo, permettendo al disegno di essere offerto in asta senza limiti geografici, burocratici, nazionali. Detto, fatto: il nudo di Michelangelo torna a gamba tesa sulla piazza globale. E fa un frastuono da decine di milioni.

Ma quanto costa un disegno del pittore della Cappella Sistina?

Per dare un’idea, nel 2000, da Christie’s, il suo Cristo risorto, nudo, di tre quarti, in carboncino nero, veniva acquistato dal J. Paul Getty Museum per $ 12,2 milioni – e da allora è rimasto, per l’artista, un traguardo insuperato. Dalla competitor Sotheby’s, nel 2001, il disegno di una Donna in lutto ha toccato senza sforzo il tetto di $ 8,4 milioni. E voliamo a tempi più recenti, al 2014, quando un Uomo che legge, seduto di profilo, a Madrid, è passato di mano alla Subastas Galileo per ben $ 2,1 milioni. Ancora sfilze di zeri, stavolta da altri big del passato: nel 2021, la minuscola Testa di orso di Leonardo (7 x 7 cm!) ha trovato un nuovo proprietario da Christie’s per £ 8,9 milioni; e così una sanguigna di Gian Lorenzo Bernini, che da Actéon di Compiègne, in Francia, ha fatto en plein con un’aggiudicazione da € 1,9 milioni. Appuntamento al 18 maggio, a Parigi, con il Giovane nudo di Michelangelo. Si prevedono scintille.