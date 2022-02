Chi ben comincia: i libri antichi conquistano Il Ponte

€ 650.000 di fatturato, il 160% di rivalutazione dei prezzi base e il 94% di lotti venduti. Sono questi i numeri da inizio scoppiettante de Il Ponte, che inaugura il 2022 con l’asta di Libri antichi e d’artista (ve ne parlavamo qui). «Confermate le aspettative degli esperti», sottolinea la maison in una nota: la Divina Commedia di Dante Alighieri del 1477 raggiunge quota € 93.750, seguita dall’atlante seicentesco illustrato da Blaeu e Janssonius (€ 56.250) e dalla versione rivisitata da Salvador Dalí di Romeo e Giulietta, il capolavoro di Shakespeare (€ 56.250). Non deludono le dettagliatissime mappe lunari a cura di Cornelio Malvasia (€ 20.000) e le illustrazioni architettoniche di Francesco Borromini (€ 15.000), che animano i collezionisti insieme alla seconda edizione del dialogo di Galileo Galilei (€ 12.500). E adesso? Prossimo traguardo, l’incanto di Filatelia – preparatevi a esemplari come un prezioso pezzo di Sicilia della Collezione Rothschild (stima: € 2.000 – 3.000), uno dei 100 cosmogrammi Apollo 15 “Sieger” proveniente dagli USA (stima: € 5.000 – 7.000) e la collezione completa di 21 francobolli pubblicitari emessi nel Regno d’Italia tra il 1924 e il 1925 (stima: € 3.500 – 4.000). Appuntamento all’8 febbraio.

Libri antichi e d’artista: gli highlights della vendita

Prossimo appuntamento: Filatelia