Libri preziosi all’asta da Il Ponte

Benvenuto 2022, si ricomincia nel solco della tradizione. E come da usanza, Il Ponte Casa d’Aste accoglie l’anno nuovo con la vendita di Libri antichi e d’artista. Uno sguardo ai top lot del catalogo: certamente la meravigliosa edizione incunabula della Divina Commedia di Dante Alighieri (stima € 40.000 – 60.000), stampata nel 1477 e contenente la prima pubblicazione della Vita di Dante del Boccaccio – con commento a cura di Cristoforo Berardi di Pesaro. Ma anche gli straordinari atlanti a cura di Blaeu e Janssonius, che hanno visto la luce ad Amsterdam tra il 1640 e il 1646: «Il primo», spiegano dalla maison, «racchiude tutto il mondo allora conosciuto (stima € 30.000 – 50.000), il secondo è il primo atlante marittimo pubblicato nei Paesi Bassi (stima € 12.000 – 18.000)». Non passa inosservata la versione di Romeo e Giulietta di Shakespeare di Salvador Dalì (stima € 25.000 – 35.000) pubblicata da Rizzoli nel 1975 con una splendida gouache del pittore surrealista; e ancora la traduzione italiana del De Architectura di Vitruvio stampata a Como nel 1521 – arricchita, tra l’altro, da un commento di Cesare Cesariano (stima € 18.000 – 25.000). Nel 2021, il dipartimento ha chiuso con un fatturato record di oltre € 1,5 milioni. Appuntamento al 25 gennaio, in via Pontaccio 12, Milano, per scoprire il primo traguardo di una nuova annata eccezionale.

Libri antichi e d’artista, 5 lotti da non perdere