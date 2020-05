Christie’s e amfAR, The Foundation for AIDS Research, hanno annunciato una nuova partnership dedicata alla raccolta di fondi per la ricerca COVID-19 attraverso un’asta globale che si terrà da Christie’s New York questo giugno.

amfAR ha dovuto cancellare la sua tradizionale asta di beneficenza a favore della ricerca contro l’AIDS, che ogni anno si tiene a Cannes in concomitanza con il Festival del Cinema. In questa fase di incertezza Christie’s e amfAR hanno deciso quindi di collaborare all’asta From the Studio, che presenterà opere d’arte contemporanea che sono state generosamente donate da importanti collezionisti e dagli stessi artisti, tra cui nuove opere mai viste prima dal pubblico, che sono state raccolte con l’aiuto di Michael Nevin, direttore di The Journal Gallery.

Non si hanno ancora notizie dettagliate delle opere, ma la casa d’aste ha annunciato che durante il mese di maggio forniranno maggiori informazioni sul catalogo.

amfAR ha recentemente annunciato che sta espandendo i suoi sforzi di ricerca per partecipare allo sforzo globale per sviluppare trattamenti efficaci per il nuovo coronavirus, e ha istituito il Fondo amfAR per combattere COVID-19 a tale scopo.

“Siamo profondamente grati a Christie e a tutti gli artisti che stanno così generosamente contribuendo a questo sforzo”, ha dichiarato Kevin Robert Frost, Amministratore Delegato di amfAR. “Ogni dollaro raccolto attraverso questa asta sosterrà i ricercatori di malattie infettive che lavorano giorno e notte per trovare trattamenti efficaci per questo nuovo insidioso virus”.

Guillaume Cerutti, Amministratore delegato di Christie’s ha aggiunto: “Christie’s è lieta di essere partner di amfAR e della comunità di artisti nel sensibilizzare e finanziare l’importante lavoro intrapreso da amfAR e il loro nuovo focus sulla ricerca di trattamenti efficaci per il COVID-19. Come parte dei nostri sforzi globali per supportare la vendita e per garantire che svolgiamo un ruolo attivo e responsabile in questo momento difficile, faremo leva su tutta la nostra rete internazionale per garantire il successo di questa asta speciale”.