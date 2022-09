Christie’s, le prime luci di Hockney all’asta per £ 10 milioni

È in mostra proprio oggi a Seoul, in concomitanza con la magica prima edizione di Frieze nella capitale sudcoreana – che, pare, raccoglie già buoni consensi (qui le vendite della prima giornata). Ma farà tappa anche a Hong Kong e poi a New York, prima di approdare a Londra, nella sede centrale di King Street. Christie’s annuncia l’asta di Early Morning, Sainte-Maxime, un tributo di David Hockney al sud della Francia datato 1969. Ma anche uno dei quattro dipinti basati su fotografie scattate durante un viaggio con l’allora partner Peter Schlesinger, nell’autunno del 1968. In quel periodo la coppia trascorse del tempo nella casa del regista Tony Richardson, vicino a Saint Tropez – la stessa casa dove, nel 1971, il pittore realizzerà la celebre tela Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), proprio in seguito alla separazione da Schlesinger. Ed eccolo, in tempi non sospetti, il risultato di quella permanenza: un mare calmo, dalle tinte tenui, indagato fino all’orizzonte. Uno studio attento, eppure trasognato, dei riverberi di luce sull’acqua, in pieno stile Hockney. E una trasposizione a colori del suo stato emotivo, dal valore – altrettanto scintillante – di £ 7-10 milioni.

«In Early Morning, Sainte-Maxime di David Hockney», spiega Katharine Arnold, Head of Post-War and Contemporary Art, Christie’s Europe, «vediamo l’artista esprimere i suoi sentimenti di profonda contentezza e disinvoltura mentre il suo rapporto con Peter Schlesinger stava sbocciando». E ancora: «Questa scena squisita cattura le tonalità vibranti che il sole proietta mentre sorge sull’acqua brillante della Costa Azzurra. Dimostra la magistrale capacità di Hockney di tradurre le qualità sfaccettate dell’acqua su tela, qualcosa che aveva recentemente ottenuto con effetti poetici nei suoi dipinti californiani sulle piscine».

In riferimento alla strategica mostra pre-vendita in scena in queste ore a Seoul, si esprime invece Cristian Albu, Christie’s Asia Pacific: «Sono lieto che esporremo anche un dipinto così potente di David Hockney nella nostra prima mostra pre-vendita a Seoul», rivela. «Mentre il mondo dell’arte si riunisce per la dinamica Art Week di Seoul e l’edizione inaugurale della fiera d’arte Frieze in città, siamo sicuri che questo magnifico, primo esempio delle esplorazioni dell’acqua di Hockney risuonerà tra i collezionisti».

Appuntamento al 13 ottobre, a Londra, per l’aggiudicazione finale.