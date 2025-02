Christie’s mette all’asta uno Schiele ritrovato

Un’opera che va all’asta in seguito a un accordo di restituzione. Si tratta di Knabe in Matrosenanzug (Ragazzo in abito da marinaio) di Egon Schiele, Christie’s lo mette in vendita per £ 1-1,5 milioni il prossimo 5 marzo tra i lotti della sua 20th/21st Century: London Evening Sale. Ha una storia complessa: a Vienna, nei primi decenni del Novecento, il cabarettista, scrittore, attore e oppositore del nazismo Fritz Grünbaum ha assemblato una collezione d’arte incredibile, comprendeva centinaia di opere, dalle icone russe alle incisioni di antichi maestri come Albrecht Dürer e Rembrandt, fino ai disegni di August Rodin, Camille Pissarro, Paul Signac, Max Liebermann, Käthe Kollwitz. Includeva anche oltre 80 opere di Egon Schiele, l’intera produzione creativa, dai delicati ritratti a matita agli studi di nudo – c’era anche l’esemplare che adesso Christie’s si appresta a mettere all’asta. L’intera collezione è andata dispersa quando i nazisti hanno annesso l’Austria alla fine degli anni ’30 e il signor Grünbaum e sua moglie sono stati mandati nei campi di concentramento, dove sono morti. Al momento del loro arresto, contava oltre 400 opere.

La svolta arriva molti decenni più tardi, con la restituzione dell’opera alla famiglia e la conseguente messa all’asta per scopi benefici. «Siamo grati che la proprietà di Fritz Grünbaum di questa superba opera d’arte», dichiara uno degli eredi Grünbaum, Timothy Reif, «sia stata restituita alla storia e che i proventi di questa asta aiuteranno la Grünbaum Fischer Foundation a sostenere artisti dello spettacolo sottorappresentati. Questo è un altro momento per celebrare la memoria di un membro della nostra famiglia che era un artista coraggioso, collezionista d’arte e oppositore del fascismo».

«È stato un privilegio per il team di Christie’s Restitution», dichiara Marc Porter, Presidente di Christie’s America, «contribuire a raccontare la potente storia di Fritz Grünbaum e della sua collezione e portare sul mercato un’altra magnifica opera su carta di Schiele. È particolarmente gratificante che questa vendita raccoglierà fondi per gli sforzi della Fondazione Grünbaum Fischer per elevare gli artisti dello spettacolo e che il mittente tedesco donerà anche i proventi a un progetto di beneficenza per bambini chiamato “Kinderoase”».

Si tratta di un’opera importante della carriera di Schiele. Eseguito nel 1914, ritrae un ragazzo sconosciuto, ma secondo gli esperti l’abito classico suggerisce che il ragazzo potrebbe provenire da un ambiente borghese o alto borghese. Knabe in Matrosenanzug mette in mostra la straordinaria capacità di Egon Schiele di combinare disegno preciso e abilità tecnica con colori vividi ed espressionisti. Michelle McMullan, co-responsabile della 20th/21st Century: London Evening Sale, ha affermato: «Si tratta di un’opera fondamentale e iconica di Schiele che lo mostra all’apice dei suoi poteri. In quest’opera vediamo le acute capacità di osservazione di Schiele e la sua capacità di fondere un disegno preciso con colori audaci ed espressionisti, lasciando intenzionalmente elementi incompiuti, come la mano sinistra del ragazzo, per evocare movimento e spontaneità». Tra poche settimane andrà all’asta a Londra e potrebbe superare la stima di £ 1 milione.