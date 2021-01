Christie’s Milano: all’asta i gioielli di Franca Valeri

«Sconti? Impossibile tesoro, son prodotti in esclusiva!». Ci sembra quasi di sentirla la voce di Franca Valeri mentre sfogliamo il catalogo di Jewels – La Dolce Vita, l’asta di Christie’s Milano online fino al 3 febbraio. Da Bulgari a Cartier, da Buccellati a Van Cleef & Arpels a Chopard: oltre 70 lotti brillano in questi giorni sulla viewing room della maison [qui], in un tripudio di pietre, firme, forme ricercate. E non poteva mancare proprio lei, l’elegantissima “signorina snob”, con una raffinata selezione di quegli stessi gioielli che scorgiamo nelle foto di una vita.

«In seguito alla morte dell’artista gli eredi si sono rivolti a noi per la vendita di questi preziosi», spiega Leo Criaco, Senior Specialist Jewellery Department di Christie’s. C’è l’anello Trombino con zaffiro cabochon di 11,9 carati realizzato da Bulgari negli anni Settanta (stima: 6.000-8.000 euro), una collana di perle coltivate e diamanti (stima: 6.000-8.000 euro), un orologio in diamanti firmato Jaeger-LeCoultre (stima: 800,00-1.200 euro); e ancora, un pendente con micromosaico e onice che raffigura il Cavalier King dell’attrice (stima: 300,00-500,00 euro), una collana con smeraldi e zaffiri a forma di perline sfaccettate (stima: 3.000-5.000 euro), un anello “toi et moi” con zaffiro e diamanti (stima: 2.500-3.500 euro).

«Non c’è un filo conduttore, si tratta di gioielli tutti molto diversi tra di loro», prosegue l’esperto di Christie’s Leo Criaco, «anche se possiamo dire senza dubbio che Franca Valeri aveva un debole per gli zaffiri, visto che è la pietra predominante in questa collezione. Una collezione piccola, ma molto ben curata. E soprattutto molto ben tenuta, il che ci fa pensare che la Valeri tenesse molto ai suoi gioielli, che ognuno rappresentasse per lei un momento importante della sua vita».