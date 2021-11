Christie’s Milano, Fontana e Morandi da incanto

Christie’s torna dal vivo a Milano, e incanta. Dopo un weekend di esposizioni nella cornice di Palazzo Clerici (qui la nostra intervista con l’esperta Elena Zaccarelli), la sfilata di oltre 50 lotti si è chiusa ieri sera con €8,240,625 di fatturato, il 91% di venduto per lotto, il 97% per valore e una partecipazione globale da oltre 20 Paesi. I pesi massimi della 20th/21st Century Milan Evening Sale? Come da previsioni, la Natura Morta di Giorgio Morandi (€1,820,000) e il Lucio Fontana barocco (€1,580,000), mentre Virgilio Guidi raggiunge un nuovo record d’asta con il suo Nudo allo specchio (€93,750), moltiplicando per 10 le stime iniziali.

«Siamo stati lieti di dare il bentornato ai nostri clienti nella sala di vendita di Milano dopo molto tempo», dichiara al termine dell’asta Renato Pennisi, Auctioneer, Senior Specialist & Director. «Le offerte animate su tutte le piattaforme hanno generato un’energia contagiosa, che ha continuato a scorrere per tutta la vendita e ha portato alla forte performance della nostra asta live». Gli fa eco Mariolina Bassetti, Chairman, Post-War and Contemporary Art, Continental Europe, che aggiunge: «Dopo il grande successo delle nostre recenti vendite di New York, abbiamo visto risultati fantastici anche in Italia e in particolare per gli artisti internazionali inclusi per la prima volta in una vendita serale milanese, come Hans Hartung, Christo e Tom Wesselmann».

Ancora qualche numero dalla sessione di ieri. Aerei di Alighiero Boetti – l’unico esemplare della serie con lo sfondo multicolore – è passato di mano per €350.000, sforando di poco la stima massima iniziale. Bene anche per Michelangelo Pistoletto, che realizza €350.000 con un suo iconico Quadro Specchiante, dedicato stavolta al fotografo Paolo Mussat Sartor. E, ancora, quinto posto per una Superficie Bianca di Enrico Castellani, che totalizza €262,000 a partire da €120,000-180,000. Ma non finisce qui: la vendita di Christie’s Milano prosegue ora online, con la tradizionale Day Sale sostituita da una quanto mai attuale Online Only. C’è tempo fino al 18 novembre.