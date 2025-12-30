Cinque oggetti di design straordinari passati all’asta nel 2025

Il 2025 si conferma un anno di record senza precedenti per il mercato del design d’autore: dallo zoo dei Lalanne alle iconiche lampade di Tiffany Studios, quest’anno il gusto dei miliardari è decisamente decó! Ecco una selezione di pezzi che hanno dominato le principali vendite internazionali nel 2025, cinque lotti clou, da New York a Londra, e i loro relativi prezzi di aggiudicazione.

François-Xavier Lalanne, Hippopotame Bar, pièce unique (1976). $31.4 milioni

Tra le vendite più eclatanti dell’anno: l’Hippopotame Bar di François-Xavier Lalanne, battuto da Sotheby’s New York il 10 dicembre 2025 nel contesto della Important Design, Featuring Works from The Schlumberger Collection, ha raggiunto $31.430.000 a seguito di una lunga battaglia di rilanci durata oltre venti minuti. Questo risultato, oltre a superare di oltre tre volte le stime pre-asta, stabilisce il nuovo record mondiale per un oggetto di design mai venduto all’asta. Il monumentale ippopotamo di rame, commissionato nel 1976 dalla collezionista Anne Schlumberger, fa parte di un ristretto corpus di ambiziosi pieces unique giovanili del designer – a differenza degli esemplari successivi che saranno invece in bronzo.

Frank Lloyd Wright, Double Pedestal (circa 1903). $ 7.492.000

Il 13 maggio 2025, Sotheby’s New York ha visto l’iconica lampada da tavolo Double Pedestal di Frank Lloyd Wright battuta a $ 7.492.000 di dollari, segnando di fatto un nuovo record per un oggetto Wright all’asta. Questo risultato ha eclissato i 2,9 milioni di dollari raggiunti nel 2023 dalla plafoniera proveniente dalla Little House di Francis W. a Peoria, Illinois. Wright progettò la lampada da tavolo intorno al 1903 per la Susan Lawrence Dana House, la residenza di 1000 mq dell’ereditiera a Springfield, Illinois, e ingaggiò la Linden Glass Company per produrne gli unici due esemplari esistenti intorno al 1904.

Tiffany Studios, Una rara e importante lampada da terra “Magnolia” (1910). $ 4.442.000

Uno dei design più iconici dei Tiffany Studios, la lampada da terra modello Magnolia, dalla sua nascita fino ad oggi ha illuminato i saloni più chic. In bronzo patinato e vetro piombato, decorato con l’omonimo motivo, questo esemplare proveniente dalla collezione della famiglia Schur è stato aggiudicato lo scorso 11 dicembre da Sotheby’s per $ 4.442.000, superando nettamente le previsioni di mercato e confermando il trend positivo di una rinnovata vitalità dell’arte vetraria di inizio Novecento. Il giorno dopo questa straordinaria aggiudicazione, il 12 dicembre 2025, Christie’s NY aveva previsto un’asta interamente dedicata ai lavori della vetreria di Louis Comfort Tiffany (per un totale di $ 3.836.035).

Claude Lalanne, Unique Choupatte (2003). £ 1.870.000

Dalla vendita Pauline Karpidas: The London Collection Evening Auction di Sotheby’s Londra (17 settembre 2025) emerge il piccolo Unique Choupatte di Claude Lalanne: pezzo unico in rame patinato eseguito nel 2003, stimato tra £ 300.000 e £ 400.000 è stato battuto per £ 1.870.000 . L’oggetto ha attirato attenzione della sala per la sua singolare fusione di forme vegetali e animali, riflettendo la vena surreale che contraddistingue da sempre la collezione Karpidas. Il prezzo finale di aggiudicazione conferma per l’ennesima volta come i Lalanne siano oggi tra i designer più ricercati dalla critica e dai collezionisti.

Judy Kensley McKie, Leopard Couch (1983). £ 177.800

Il 30 aprile 2025, nel corso dell’asta di Design, Phillips London ha consolidato il ruolo delle donne designer nell’high end del mercato contemporaneo. Tra i lotti più rilevanti dell’asta spicca il Leopard Couch di Judy Kensley McKie, aggiudicato per £ 177.800 (inclusi oneri). La seduta, caratterizzata da una cifra estetica che rende evidente il passato da pittrice di McKie, incarna la sua visione artistica che fonde elementi scultorei a una funzionalità sorprendente.