Da Carlo Scarpa a Yoichi Ohira: tutti gli highlights de Il Ponte Casa d’Aste

Uno specchio ellittico con cornice in prismi di cristallo disegnato da Max Ingrand negli anni ’50 (stima € 11.000 – 12.00), una rarissima lampada da terra con vaso portafiori di Pietro Chiesa, dagli anni ’40 (stima € 17.000 – 20.000), ma anche un vaso blu cobalto con murrine a stella in lattimo di Yoichi Ohira (stima € 8.000 – 12.000) e una selezione di vetri di Murano di Carlo Scarpa, Fulvio Bianconi e Ercole Barovier. C’è tutto questo da Il Ponte Casa d’Aste, nell’incanto del 23-24 giugno. Parola d’ordine: Design. In perfetto allineamento con la 60esima edizione del Salone del Mobile in corso a Milano, esatto.

Uno sguardo alle punte di diamante del catalogo (qui). Senza dubbio il monumentale Atteone divorato dai cani, scultura a tutto tondo progettata da Angelo Biancini per la Società Ceramica di Laveno (stima € 6.500 – 7.000), insieme alla celebre coppa delle Rondini di Manlio Trucco per la Fenice di Albisola (stima € 1.200 – 1.500). Occhi puntati sulla lampada da tavolo con paralume Peony prodotta da Tiffany Studios, a New York, capolavoro iconico dell’epoca Art Nouveau (stima € 12.000 – 18.000), mentre Ettore Sottsass è rappresentato da un bel gruppo di vetri e dall’elegante specchio con cornice a pettine per Santambrogio e De Derti (stima € 11.000 – 12.000). Ecco una galleria fotografica, in attesa di scoprirli dal vivo, fino all’11 giugno (su appuntamento) e dal 17 al 19 giugno (apertura al pubblico), in via Pitteri 10, Milano.

Photo Gallery: tutti gli highlights de Il Ponte Casa d’Aste