Due record per due grandi maestri italiani nell’asta di Sotheby’s

Sotheby’s a Londra ha messo all’incanto una selezione di opere di Antichi Maestri nella sua tradizionale asta Old Masters, che da quest’anno cambia il nome in Masters painting, cercando di avvicinare un pubblico più giovane.

Giovani o meno, i collezionisti che hanno abitato le sale e fatto squillare i telefoni sono stati molto agguerriti.

Nella sessione mattutina focalizzata sui disegni è stato realizzato un record per un disegno preparatorio di Andrea Mantegna: Il trionfo di Alessandria. L’unico studio preparatorio sopravvissuto per la famosa serie di nove dipinti monumentali dell’artista, è stato venduto a un offerente telefonico anonimo per un record di 11,7 milioni di dollari, contro una stima inedita superiore a 12 milioni.

Il disegno, che raffigura la processione trionfale di Giulio Cesare e del suo esercito attraverso Roma, è stato recentemente incluso nella mostra della National Gallery di Londra “Mantegna e Bellini” dopo essere stato scoperto e acquistato come opera non attribuita per meno di mille dollari da una piccola casa d’aste tedesca.

Il massimo precedente per un disegno del Mantegna era di 560mila dollari circa, fissato dalla casa d’aste italiana Farsettiarte nel novembre 2013.

“Le condizioni non erano perfette”, ha detto Gregory Rubenstein, capo del dipartimento di disegni da maestro di Sotheby. “Ma ha 530 anni ed è il più raro dei rari.”

Altra tornata e altro record. Durante la serata, nella vendita dedicata ai dipinti è stata messa all’incanto una magnifica pala d’altare di Giovanni Battista Tiepolo, Madonna del Rosario con angeli (1735), che è stata venduta a un offerente telefonico per un record di 17,3 milioni.

Il dipinto alto un metro e ottanta, che è firmato e datato, è stato acquistato dal suo precedente proprietario per 1,9 milioni da Sotheby’s a Londra nel luglio 1989, all’apice del boom del mercato dell’arte di quell’epoca.

Altri prezzi interessanti sono stati realizzati da Rubens, Canaletto e Luca Signorelli