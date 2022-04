Emilio Vedova, i numeri del mercato

Un incontro-dialogo-schianto tra due maestri dell’arte del dopoguerra. Un percorso tra due sedi – il Magazzino del Sale e lo Spazio Vedova, alle Zattere – a cura di Helmut Friedel e Fabrizio Gazzarri. Apre al pubblico dal 23 aprile al 30 ottobre, a Venezia, la mostra Rainer – Vedova: Ora, e porta in scena la fragilità dell’esistenza proprio adesso che – osserva Gazzarri – «ritornano in vita i demoni delle guerre». Da un lato Contro, No, Venezia muore, Allarme, Umano, Confine, Plurimo, Per, un viaggio tematico attraverso la complessità di Emilio Vedova che «non si dispiega in maniera addomesticata, ma per collisioni e frizioni» (G.Celant); dall’altro le croci di Arnulf Rainer, abbreviazione essenziale del volto umano («Mettiti davanti allo specchio, osserva il tuo volto, vedrai che all’interno vi è tracciata una croce, ovunque») insieme ai suoi circolarissimi Kosmos, sinonimo di universo, forma di perfezione. Ma quanto costa oggi un’opera di Vedova, sul mercato? 100 USD investiti nel 2000 per un suo lavoro valgono in media 200 USD (+100%) nel dicembre 2021, lo rivela Artprice senza giri di parole. Altri dati interessanti: un turnover che, nel 2021, ha superato € 1,1 milione, un collezionismo spiccatamente italiano (il 61,7 % del totale negli ultimi 10 anni), 85 lotti venduti all’incanto tra gennaio e dicembre dello scorso anno – a partire da quel Senza titolo del 1976 che nel 2021, da Meeting Art, ha trovato casa per € 163.000. Traguardi niente male, poi, nei primi mesi del 2022: il bellissimo Emergency del 1983, lo scorso 13 aprile, è stato aggiudicato da Sotheby’s Milano per € 315.331, e così anche Immagine del tempo (Miniera), del 1952, che ha chiuso la partita a quota € 219.360. I record assoluti di Vedova? Ecco il podio delle sue aggiudicazioni.

1. Emilio Vedova, Tensione, N 4 V, 1959

2. Emilio Vedova, Ciclo 61/62 N.2, 1961/62

3. Emilio Vedova, Dal Ciclo della Natura N. 6, 1953