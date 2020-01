Eureka! La lampadina di Cattelan da comprare subito!

Non sarà di certo la sua opera più bella, ma dopo il successo della sua famigerata banana, Maurizio Cattelan torna con una nuova trovata, molto affordable.

Il sito di Marian Goodman, sua storica gallerista, propone da ieri nella sezione shop, una lampadina in porcellana a forma di testa di Maurizio Cattelan, edita in 500 copie e accompagnata da un certificato numerato e firmato.

Se il vostro sogno è poter vedere il mondo illuminato dalla luce del genio ironico, e molto autoironico, dell’arte italiana, adesso potrete acquistare la sua opera a soli 750 euro.

Molto poco rispetto al record realizzato da HIM, la scultura raffigurante il piccolo Hitler in ginocchio, venduta da Christie’s nel 2016, che ha raggiunto 17,2 milioni di dollari.

Si dirà che un multiplo non avrà mai lo stesso valore di un’opera unica, certo, ma va anche ricordato che le scatolette di Merda d’artista di Piero Manzoni vennero vendute per 21 mila lire, e nel 2016 una copia ha venduto per 220mila euro da Il Ponte a Milano.

Starete pensando che una lampadina di Cattelan non sarà così rivoluzionaria e importante come l’opera di Manzoni, possiamo essere d’accordo, ma in fondo 750 euro sono un investimento equo per una lampadina dell’artista italiano più apprezzato fuori dai confini nazionali; una scommessa non troppo rischiosa. L’importante sarà non farla fulminare.