Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

– Prima tappa, Parigi, Artcurial omaggia la fotografa Dora Maar con oltre 700 scatti all’incanto. Ci sono le botteghe, i negozi della Ville Lumière, la stazione di Barcellona, modelli in posa. Ma anche un ritratto di Picasso in poltrona in tronco d’ulivo (stima: € 2500-3500) e uno scorcio serpentinato di Park Güell (€ 1500-2000). Quando? Il 27 e il 28 giugno. Dove: 7 Rdpt des Champs-Élysées, ma fino al 15 giugno la sede milanese di Corso Venezia 22 espone al pubblico alcuni scatti principali. «Dora Maar ha condiviso nove anni della sua vita al fianco di Picasso, è vero», spiega Bruno Jaubert, Direttore del dipartimento Impressionist & Modern di Artcurial, «ma ha saputo magistralmente creare un’opera personale in totale indipendenza con un mezzo a cui Picasso non si è mai avvicinato, la fotografia».

– Ancora Monet mania, stavolta in un insolito formato verticale. Christie’s Londra annuncia la vendita di Nymphéas, temps gris, un dipinto del 1907 del pittore che fa schizzare il mercato. Poche settimane fa le tinte tenui di Le Parlement, soleil couchant – direttamente dalla Anne H. Bass Collection – raggiungevano la quota strabiliante di $ 75,9 milioni (qui), mentre nel maggio 2021 il monumentale Le Bassin aux Nymphéas stracciava tutti i pronostici – già stellari – con un’aggiudicazione da $ 70,4 milioni (qui). La stima, stavolta, è di £ 20-30 milioni. Appuntamento al 28 giugno.

– Christie’s Londra, si cambia categoria. C’è un raro Stradivari Hellier tra i lotti della The Exceptional Sale del 7 luglio, la maison di Pinault lo valuta fino a £ 9 milioni. «Avendo maneggiato innumerevoli Stradivari, inclusi alcuni dei migliori esempi, questo è senza dubbio uno degli strumenti più emozionanti, esteticamente belli e impressionanti esistenti», rivela Florian Leonhard, consulente di Christie’s. Anno di creazione: 1679.

– Phillips New York, sono $ 5,1 milioni per l’asta di Design del 7-8 giugno. Nuovi record, tra gli altri, per i lavori di Shiro Kuramata ($ 516,600), Jennifer Lee ($ 94,500) e Doyle Lane ($32,76), mentre le opere dell’archivio di Jack R. Bershad Soar superano senza sforzo tutte le stime iniziali. «La domanda per le opere importanti e rare di design contemporaneo e del XX secolo non è mai stata così forte», rivela Cordelia Lembo, Head of Design, New York. «I risultati delle nostre vendite di giugno attestano l’entusiasmo e l’attrattiva mondiale per questo settore».

– Dagli spettacoli di magia con tigri e leoni alle acrobazie senza regole del mercato. La vendita di gioielli, arte e orologi del duo Siegfried e Roy, dell’8 e 9 giugno, ha sfiorato i guanti bianchi da Bonhams, a Los Angeles, con un totale di $ 1,4 milioni. Tra i top lot, un anello di diamanti giallo da $ 35.655, un servizio in porcellana maculato, Tiffany and Co, da $ 701.25 e un orologio a forma di tartaruga da $ 21.675. Sempre da Bonhams, ma a Parigi, un altro risultato da menzionare: L’Exil de Go Daïgo dans l’île d’Oki (1957) di Georges Mathieu ha ottenuto il primo posto nella vendita De l’Avant-Garde à nos jours lo scorso 9 giugno, con un’aggiudicazione da € 1,2 milioni. Vale il prezzo più alto mai raggiunto, in Francia, per un’opera di Mathieu.

– Ultima fermata della nostra rassegna, si vola a Hong Kong. 99 anni fa, Shinjiro Torii aprì la distilleria Yamazaki, il primo produttore giapponese di Single Malt, alla periferia di Kyoto. Questo mese, Sotheby’s dedica un’asta a lotto unico alla bottiglia più antica e di maggior valore del Giappone, l’iconico whisky Yamazaki 55. Current bid: $380,000. C’è tempo fino al 17 giugno per rilanciare.