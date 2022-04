Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

– È appartenuto, tra gli altri, all’imprenditore francese François Pinault. Ed è stato esposto nella storica retrospettiva al Guggenheim, nel 1964. Phillips annuncia la vendita di 39=50 (1959), un Alexander Calder monumentale che sfilerà il prossimo 18 maggio, a New York. La stima? Tra le più alte mai viste per l’artista: $ 10,5-14,5 milioni. Tutti i dettagli qui.

– La notizia è di ieri: c’è il trittico City Views (2004) di Wayne Thiebaud tra gli highlights della 20th Century Evening Sale di Christie’s New York, il prossimo 12 maggio. «Si tratta di una rappresentazione mozzafiato e senza tempo di San Francisco», spiega Ellanor Notides, Presidente, West Coast. E aggiunge: «Thiebaud era noto per i suoi paesaggi urbani simili a mappe, e questo è un esempio assolutamente superbo». La stima? $ 10 milioni – 15 milioni, che saranno devoluti a sostegno dei programmi di formazione scientifica del Gladstone Institutes.

– Sous le ciel de Paris. Si vola nella Ville Lumière con i risultati della collezione di Jacqueline Matisse Monnier. Mercoledì 13 aprile il gusto straordinario della nipote di Henri Matisse ha fatto scintille da Christie’s con un gruppo di 78 opere come Nymphe et faune rouge (1935), € 5,2 milioni, e Oceanie, le ciel (1946), € 4 milioni. Trovate i top lot del catalogo qui.

– Un braccio di ferro senza tregua tra i giganti Drahi e Pinault. È ancora il turno di Christie’s Parigi, che nell’ultima settimana ha annunciato Il pensatore di Auguste Rodin tra gli highlights dell’asta Le Grand Style: An apartment on the Quai d’Orsay designed by Alberto Pinto, il prossimo 30 giugno. Realizzato nel 1928 presso la Fonderia Rudier – si tratta di una fusione postuma, esatto – il bronzo è offerto con una valutazione di € 9-14 milioni. E c’è già chi punta a un nuovo record della serie, fissato, dal 2013, a $ 15.2 milioni.

– Lo chiamavano “il falsario” per la sua capacità straordinaria di riprodurre qualsiasi stile. Adesso l’interpretazione magistrale di A Thousand Li of Rivers and Mountains di Wang Ximeng, ad opera di Zahn Daqian, andrà all’incanto da Sotheby’s Hong Kong con una stima “su richiesta”. Il soggetto: uno straordinario paesaggio blu-verde malachite esposto nel 1983 al Museo di Shanghai e al Museo Nazionale d’Arte Cinese, ormai lontano dalle scene da 40 anni.

– Ancora Sotheby’s, ancora Hong Kong. Si resta nella zona di comfort con Les Pivoines (1969), un iconico vaso di fiori di Chagall che si staglia, immobile, su uno sfondo blu cielo. Un omaggio silenzioso a Bella Rosenfeld, sua amante, moglie, musa. «Dovevo solo aprire la finestra della mia camera da letto», scriveva l’artista, «e l’aria azzurra, l’amore e i fiori sono entrati con lei». La stima: secondo gli esperti, una cifra fino a HK$ 18.000.000. Appuntamento al 27 aprile.

– «Uno dei dipinti più belli e sorprendenti dell’ultimo decennio della vita di Picasso». Così Christie’s Hong Kong annuncia, giovedì, la vendita di Buste d’homme dans un cadre, tra le punte di diamante della 20TH and 21ST Century Art Evening Sale del 26 maggio, a Hong Kong (stima: fino a $ 19 milioni). Uno dei «migliori moschettieri di Picasso» – specificano ancora gli esperti – quel soggetto letterario, spavaldo, severo tanto caro all’artista-minotauro. Anche la provenienza è del tutto eccezionale: nientemeno che la tenuta di Sir Sean Connery, la star del cinema scomparsa nel 2020.

– Ultima sosta in Oriente per un lotto da record: c’è anche una scultura-ragno di Louise Bourgeois tra i pezzi forti di Sotheby’s, a Hong Kong. Il suo Spider IV (1996) di quasi 2 x 2 metri sfilerà il prossimo 27 aprile nel corso della Contemporary Evening Auction. «Riprodotto in quasi tutte le pubblicazioni sull’artista», leggiamo sul catalogo, «questo ritratto è diventato sinonimo del suo lavoro, […] la sua versione più iconica, riconoscibile e perenne della sua amata forma». La stima: $ 15-20 milioni.