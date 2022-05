Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

– Prima tappa. Colonia, Lempertz, lo sguardo puntato sull’arte contemporanea. Protagonisti assoluti del prossimo appuntamento: Il Cacciatore di Georg Baselitz, direttamente dalla serie Remix (stima: € 450-650.000); e poi un’opera in acrilico di Günther Förg del 1989, con il piombo che rimane nascosto sotto la superficie, per emergere a tratti, quasi una rivelazione (stima: € 500-600.000). Ma anche lavori di Karel Appel, Maurizio Cattelan, Arshile Gorky, George Grosz. 1 e 2 giugno, segnatevi queste date.

– Vestiti evanescenti, fiori, gioielli, Belle Époque. A Parigi, al Petit Palais, Giovanni Boldini incanta con la mostra Les Plaisirs et les jours, in scena fino al 24 luglio. All’asta, da Sotheby’s New York, l’iconico ritratto della Contessa Zichy – allungato, sfuggente, serpentinato – passa di mano mercoledì 25 maggio per $ 1,3 milioni. Il record dell’artista? Decisamente lontano. È il ritratto di Giovinetta Errazuriz, che nel 2010, sempre da Sotheby’s, ha trovato un acquirente per $ 6,6 milioni.

– Si torna in Europa. Un raro dipinto di Joan Carlile, una delle prime ritrattiste d’Inghilterra, direttamente dal XXVII secolo, è stato battuto dalla Dreweatts Auction House lo scorso 26 maggio, a Londra. Un ritratto di famiglia, tutto adornato di tessuti preziosi, drappeggi, pieghe di seta. La stima della casa d’aste: £ 30.000 – £ 50.000. Risultato finale: colpo di scena, lotto invenduto.

– Phillips, riflettori accesi su Hong Kong. Mantra: arte ultra/neo contemporanea. O, meglio, «una dichiarazione d’amore nei confronti di una selezione di artisti ati dopo il 1970», per usare le parole di Danielle So, Head of Day Sale, Phillips Hong Kong. Qualche nome? Javier Calleja, Katherine Bernhardt, Melissa Brown, Danielle Orchard, Edgar Plans, Rafa Macarrón, Robert Nava. Andranno all’asta I prossimi 21 e 22 giugno, nel corso delle 20th Century & Contemporary Art & Design Hong Kong Sales della maison, stay tuned.

– Ancora Hong Kong, è il momento di Christie’s. La maison di Drahi straccia tutte le aspettative con un bottino da $ 184 milioni e 11 nuovi impressionanti record dell’arte moderna e contemporanea. Alcuni highlights: Pie Fight Interior 12 dell’artista rumeno Adrian Ghenie ha toccato il tetto di $ 10,3 milioni, mentre la monumentale tela 29.09.64. del pittore Zao Wou-ki, degli anni sessanta, raggiunge quota $ 35,4 milioni – nel 2017, da Christie’s, veniva venduta per $ 19,6 milioni. Ultimo dettaglio, il Buste d’homme dans un cadre di Pablo Picasso, proveniente dalla tenuta di Sean Connery, trova un acquirente per $ 22,3 milioni.

– Una sottoveste della piccola principessa Sissi (stima: € 5.000 – 10.000) e gli occhiali in tartaruga di Franz (stima: € 2.500 – 5.000) passano il 14 giugno sotto il martello di Dorotheum. Non solo. Ci sono anche il rosario personale dell’imperatore (stima: € 8.000 – 12.000), i suoi speroni da equitazione (stima: € 2.500 – 5.000), e poi ancora il servizio da tè da viaggio dell’amata consorte (stima: € 20.000 – 30.000). Passano i secoli, ma i memorabilia dei regnanti non esauriscono il loro fascino eterno. A proposito: il diadema indossato da Diana Spencer il giorno delle nozze sarà in mostra da Sotheby’s per celebrare il Giubileo di platino della regina Elisabetta II.