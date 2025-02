Fiori di loto e rami di pesco: l’arte orientale è in vendita da Cambi

Cambi Casa d’Aste, a Milano, presenta Fine Asian Works of Art, l’asta live in calendario giovedì 20 febbraio che mette in vendita un’elegante selezione di opere d’arte orientale. I protagonisti sono oltre 400 lotti preziosi, dalle giade alle porcellane alle sculture sacre, fino ai dipinti e disegni. Scopriamo in anteprima alcuni dei top lot.

Si parte da un raro dipinto di Xu Bei Hong (1895-1953), un inchiostro su carta raffigurante una gallina con pulcini e iscrizioni che vanta una straordinaria provenienza. «Fu donato dallo stesso Xu Bei Hong al professor Antonio Morassi», spiegano da Cambi, «illustre critico e storico dell’arte, come omaggio per il suo contributo alla prima mostra di pittura cinese in Italia, tenutasi a Milano tra dicembre 1933 e gennaio 1934». La stima per questo capolavoro è di € 45.000-55.000.

Importante, in catalogo, anche una coppia di imponenti cachepot in porcellana Doucai, decorati con motivi Ruyi e floreali, risalenti alla Dinastia Qing, periodo Daoguang (1821-1850), la valutazione qui è di € 50.000-70.000. Mentre una coppia di cachepot in porcellana policroma su fondo celeste con decori a rami di pesco della Dinastia Qing, marchio Yazhai (1874-1876), potrebbero trovare casa per € 40.000-60.000. Spicca poi una bella selezione di sculture e oggetti sacri, tra cui una straordinaria testa di Bodhisattva scolpita in pietra, proveniente dal Gandhara e risalente al IV secolo (stima: € 12.500-14.500). Una figura di Guanyin in bronzo, su doppio fiore di loto, della Dinastia Ming (1368-1644), passa al vaglio del martello con un pronostico di € 8.000-12.000.

Si prosegue con le porcellane, a proposito di selezione eterogenea: tra gli esemplari più ricercati, si distingue un vaso Famiglia Verde della Dinastia Qing, epoca Qianlong (1736-1796), decorato con scene paesaggistiche e anse zoomorfe, stimato tra € 10.000 e € 15.000. E cattura l’attenzione anche una raffinata giardiniera in porcellana Famiglia Rosa con quattro scene paesaggistiche, offerta per € 10.000-12.000. Un altro pezzo di grande fascino è un vaso Tianqiuping in porcellana Famiglia Nera con decoro millefleures, della Dinastia Qing, epoca Guangxu (1875-1908), con marchio apocrifo Qianlong, valutato tra € 8.000 e € 12.000. L’appuntamento è a domani, a Milano, in via San Marco 22.