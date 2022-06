Firenze, tornano le aste di Gonnelli

Un viaggio a più fermate tra arte antica, moderna e contemporanea. Un groviglio di storie intricate tra presente e passato, senza limiti di categoria. Gonnelli Casa d’Aste dà il via a tre giorni di battiture d’eccezione, con oltre 900 lotti che sfileranno – dall’8 al 10 giugno – nella nuova sede in via Fra’ Giovanni Angelico 49, a Firenze. A partire dal Motociclista (1933-34 ca) di Fortunato Depero, Maurizio Scudiero lo definisce «un bel disegno del miglior Depero ‘meccanico’, ‘dinamico’ e ‘futurista’» (base d’asta: € 4800). L’immancabile Banksy fa capolino al lotto 888 con Road sign, una vernice spray su cartello stradale accompagnata dal certificato di autenticità di Rare&Signed (basa d’asta: € 1800). E c’è l’iconico Le Témoin (1971) di Dino Gavina e Man Ray, sempre in bilico tra la dimensione onirica e l’irrinunciabile funzionalità quotidiana: «Il grande occhio, il testimone, ti osserva con insistenza nella casa, quando la tua coscienza non resiste» – diceva Ray – «allora lo rovesci e subito si trasforma in un divano» (base d’asta: € 1900). Due raffinati studi preparatori di Alberto Martini per i racconti di Edgar Allan Poe, (base d’asta: € 1200), un Senza titolo e Chaussette Rouge di Alexander Calder (rispettivamente a una base di € 1800 ed € 1500), un’incisione ad opera del cinquecentesco Abraham Ortelius che riporta le prime raffigurazioni del cavalluccio marino, del tricheco e della balena – oltre a uno straordinario campionario di mostri e creature leggendarie (base d’asta: € 600). E chiudiamo la nostra rassegna con un busto di Napoleone Bonaparte, forse una delle 1200 copie dell’esemplare di Antoine-Denis Chaudet che il neo-imperatore destinò a edifici pubblici sparsi per la Francia, prima della loro distruzione (base: € 1500). Appuntamento a partire da mercoledì.

Gonnelli: stampe, disegni e dipinti antichi, moderni e contemporanei