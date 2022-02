Florence Bourgeois è la nuova direttrice di FIAC

Nemmeno due settimane fa, l’annuncio: Bonjour Paris! Due parole, e come un fulmine a ciel sereno Art Basel squarciava il cielo della Ville Lumière, atterrando con uno schianto tra i riverberi del Grand Palais e le certezze di FIAC (qui la notizia). Adesso – dieci giorni, diverse supposizioni e alcune conferme dopo – ancora un cambiamento per le fiere di Parigi: RX France comunica Florence Bourgeois come direttrice di FIAC, lo stesso ruolo che ricopre, dal 2015, anche per Paris Photo.

«Sono lieto di affidare la gestione congiunta delle nostre due fiere d’arte a Florence Bourgeois», commenta Michel Filzi, presidente di Rx France. «Oltre alla sua profonda conoscenza del mondo dell’arte, Florence è riuscita, con il suo team, a fare di Paris Photo il più grande e dinamico raduno mondiale del mercato fotografico, grazie soprattutto a una vera e propria partnership con le gallerie e gli editori».

Una breve rassegna del curriculum di Florence Bourgeois. Ha iniziato la sua carriera come Contrôleur de Gestion per Ines de la Fressange, nel 1994, per poi passare a Givenchy Parfums – per cui ha lavorato, in un’escalation di ruoli, dal 1997. Con studi di arte tra la Sorbonne e l’École du Louvre, ha poi vestito i panni di direttrice marketing (opérationnel travel retail) del gruppo LVMH e quelli di direttore generale del Pavillon des Arts et du Design (PAD) a Parigi e Londra, a partire dal 2012.

Va a occupare un posto importante, Bourgeois, sostituisce dopo oltre 18 anni la direttrice Jennifer Flay, in carica dal 2003. La stessa Flay che – la voce è nell’aria – andrà a lavorare proprio per la competitor Art Basel Paris, la fiera che ha spodestato FIAC dalla sede scintillante del Grand Palais. Insomma, cambi e scambi ai vertici del mercato francese. E ne vedremo ancora delle belle.