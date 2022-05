Fontana e Melotti: la scultura vince da Il Ponte

Oltre 6 milioni di fatturato totale, il 93% dei lotti venduti, il 211% di rivalutazione delle stime. Sono questi i numeri scoppiettanti della vendita di Arte Moderna e Contemporanea de Il Ponte, in scena a Palazzo Crivelli gli scorsi 24 e 25 maggio. Il top lot dell’incanto: il bronzo Concetto spaziale, Natura di Lucio Fontana, passato di mano per € 625.000. Medaglia d’argento per un altro Fontana, stavolta una terracotta, Crocifissione del 1954, andata per € 187.500. Terzo posto per Fausto Melotti, le sue poetiche Ombre vaganti del 1975 chiudono la partita a € 137.500.

Altri risultati d’eccezione: il Balilla di Renato Di Bosso trova un nuovo proprietario per € 125.000 – qui il Capo Dipartimento Freddy Battino consigliava di puntare proprio su questo capolavoro. E non è da meno il Centauro di Igor Mitoraj (€ 125.000), seguito senza sforzo da Mémoire superposée di Georges Mathieu (€ 93.750), dalla pittura liquida di Ennio Morlotti in Adda (€ 93.750) e dalla Composizione di Giulio Turcato del 1955-56 (€ 87.500). Di seguito una galleria fotografica delle 5 migliori aggiudicazioni.

Non solo Fontana. Ecco i top lot del Il Ponte