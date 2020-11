Four Decades, l’asta di fotografie di Sotheby’s e AIPAD

Cinquanta gallerie leader di fotografia d’arte, Sotheby’s e AIPAD, l’Association of International Photography Art Dealers fondata nel 1979: nasce così Four Decades: In Celebration of AIPAD, la nuova asta online che dal 15 al 21 dicembre vedrà sfilare una ricca selezione di fotografie contemporanee, moderne e del XIX secolo.

«Opere di qualità museale», specificano gli organizzatori. E in effetti, da oltre 40 anni, proprio Sotheby’s e AIPAD stabiliscono gli standard del mercato delle fotografie più importanti, iconiche, quelle acquisite da importanti collezioni internazionali. Ed eccole quindi unite per la prima volta, per celebrare grandi maestri come William Henry Fox Talbot, Edward Weston, Dorothea Lange e Sigmar Polke, ma anche artisti più o meno contemporanei che hanno debuttato all’asta, come Ervin Johnson, Adam Katseff e Alejandro Chaskielberg.

«Siamo onorati di lavorare con Sotheby’s per offrire una straordinaria e diversificata selezione di fotografie provenienti dalle gallerie associate all’AIPAD», spiega Richard Moore, Presidente dell’AIPAD. «Mentre questo anno impegnativo […] si conclude, i membri dell’AIPAD sono stimolati a impegnarsi collettivamente con i collezionisti internazionali, i curatori e il pubblico attraverso quest’asta. Gli elevati standard, l’esperienza e la conoscenza del mercato fotografico dell’AIPAD qualificano in modo unico i suoi membri a fornire un’eccezionale selezione di fotografie per collezionisti esperti e principianti».

Anche Emily Bierman, Responsabile di Sotheby’s Photographs, New York, si dichiara entusiasta della nuova partnership: «Siamo orgogliosi di collaborare con AIPAD per presentare questa vendita collaborativa che presenta opere appositamente curate da 50 eccezionali gallerie internazionali – con ogni selezione che riflette ciò che rende ogni galleria unica. […] Senza una fiera fotografica dedicata a New York, quest’anno, è emozionante mostrare la nostra versione di una fiera d’arte e fornire una nuova piattaforma ai nostri colleghi con questa iniziativa di vendita online».

Four Decades: In Celebration of AIPAD. L’elenco delle gallerie partecipanti

Qui di seguito i nomi delle gallerie che, dal 15 al 21 dicembre, prenderanno parte all’iniziativa di AIPAD e Sotheby’s: Alan Klotz Gallery, Arnika Dawkins Gallery, ATLAS Gallery, Barry Singer Gallery, Charles Isaacs Photographs Inc., Daniel Blau, Deborah Bell Photographs, Edwynn Houk Gallery, Etherton Gallery, Fahey/Klein Gallery, G. Gibson Gallery, Galerie Clementine de la Feronniere, Gallery 19/21, Gallery FIFTY ONE, Gary Edwards Gallery, Gitterman Gallery, Hans P. Kraus Jr. Inc, Henry Feldstein, Howard Greenberg Gallery, IBASHO, Jackson Fine Art, Joel Soroka Gallery, Keith De Lellis Gallery, L. Parker Stephenson Photographs, Laurence Miller Gallery, Lee Gallery, Lee Marks Fine Art, Michael Dawson Gallery, Michael Hoppen Gallery, Michael Shapiro Photographs, Nailya Alexander Gallery, Obscura Gallery, Paul M. Hertzmann, Inc, PDNB Gallery, Peter Fetterman Gallery, Richard Moore Photographs, Robert Klein Gallery, Robert Koch Gallery, Robert Mann Gallery, Scheinbaum & Russek Ltd., Scott Nichols Gallery, Sous Les Etoiles Gallery, Staley-Wise Gallery, Stephen Bulger Gallery, Stephen Daiter Gallery, Utopica, Vintage Works LTD, Weston Gallery, William L. Schaeffer/Photographs e Yancey Richardson Gallery.