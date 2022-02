Frieze Los Angeles, last chance to buy!

Ultimo giorno per Frieze Los Angeles, la fiera californiana che torna dal vivo dopo la pausa della pandemia. C’è aria di novità intorno a questa terza edizione – e non solo perché Pace e Lisson Gallery hanno annunciato i propri avamposti in città: la sede al 9900 Wilshire Boulevard di Beverly Hills (e non più ai Paramount Studios), la direzione di Christine Messineo, oltre 100 booth internazionali. Qualche protagonista, per rendere l’idea: senz’altro colossi come Gagosian, Gladstone, Marian Goodman, Perrotin, Hauser & Wirth, David Zwirner; ma anche partecipanti del tutto nuovi per la fiera, a partire da Bortolami, Carlos/Ishikawa, Pilar Corrias, Emalin, Stephen Friedman Gallery e Alison Jacques.

Tra i big, anche la galleria Massimo De Carlo, che già venerdì dichiarava la vendita di 14 opere di McArthur Binion, Robert Pruitt e Brian Rochefort: «Frieze LA sta fiorendo, è piena di energia ed eccitazione», rivela in una nota a exibart. «È meraviglioso tornare sul campo e incontrare nuovi clienti: quest’anno abbiamo incontrato collezionisti molto impegnati con sede a Los Angeles, estremamente dedicati e molto seri sul nostro programma. Confidiamo che queste relazioni continueranno a crescere, così come la scena della costa occidentale in generale».

Punta i riflettori su Liza Lou la galleria Lehmann Maupin, che ha venduto Into the Mountain del 2021 – così rivela Artnews – per $ 385.000. Camille Henrot è invece protagonista di Hauser & Wirth, tutte le sue opere hanno trovato un nuovo proprietario per prezzi compresi tra $ 20.000 e $ 140.000. Chris Burden espone la sua Dreamer’s Folly del 2010 da Gagosian, un’installazione decisamente d’impatto, aggiudicata per una cifra non nota. David Zwirner posiziona, tra gli altri, le streetscapes di Josh Smith e i nuovi dipinti di Katherine Bernhardt e Nate Lowman (i prezzi variano qui da $ 150.000 a $ 220.000). E poi c’è Jeff Koons, che presenta in anteprima mondiale la sua dream car nello stand di BMW, con una versione in 99 esemplari – dipinti a mano! – della Serie 8 Gran Coupé. Last chance to buy, collezionisti della West Coast.

Passeggiata in fiera: una selezione degli stand di Frieze Los Angeles 2022