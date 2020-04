Gagosian vende il Picasso restituito dalla National Gallery

Agli inizi di aprile, il Wall Street Journal ha riferito che un raro disegno di Pablo Picasso sarebbe stato venduto privatamente attraverso la Galleria di Larry Gagosian. Il dipinto era di proprietà del banchiere berlinese Paul von Mendelssohn-Bartholdi, costretto a liquidare la sua collezione a causa della persecuzione nazista, ed entrò poi nelle mani della National Gallery.

Head of a Woman

Il disegno in questione è un piccolo pastello di circa 30 cm che raffigura una ritratto un po’ legnoso di una donna con i capelli scuri su un fondo blu, risalente al 1903. Head of a Woman è stato realizzato durante il primo periodo blu di Picasso, quando l’artista aveva poco più di vent’anni. Ricorda lo stesso tono malinconico dei suoi primi lavori i cui soggetti erano basati sui malati e sui poveri, immaginario scatenatosi dopo il suicidio del caro amico e artista Carles Casagemas.

La restituzione e la vendita, insieme a un progetto online

I venditori dell’opera di Picasso sono i discendenti di Mendelssohn che, recentemente, hanno ottenuto la proprietà dell’opera in un caso di restituzione un po’ particolare. La National Gallery ha acquisito il disegno con una donazione nel 2001 e, nonostante abbia negato la validità della richiesta di restituzione della famiglia, ha alla fine restituito il Picasso che è ora nelle mani di Gagosian.

Il museo ha affermato che la decisione è stata presa nel tentativo di «evitare il pesante tributo del contenzioso» e «non ha costituito un riconoscimento del merito o della validità delle affermazioni asserite». Si sa, la questione delle restituzione è sempre molto delicata e i musei non sono sempre ben disposti ad accoglierne la legittimità. Sembrerebbe che gli eredi avessero contattato il dealer statunitense per la vendita e la trattativa privata dell’opera. Ora la vendita è stata avviata per un prezzo base di 10 milioni di dollari.

Mentre la Gagosian Gallery si trova attualmente chiusa per l’emergenza coronavirus e il peso della pandemia continua a sfidare il mercato dell’arte, i rivenditori blue chip e le case d’aste hanno spostato l’attenzione sulle vendite private al posto della programmazione dal vivo. Anche Larry Gagosian, in attesa di trovare un acquirente per il Picasso, ha lanciato il progetto Spotlight permettendo agli artisti di utilizzare il portale online della sua galleria come una piattaforma aperta per presentare i propri lavori.